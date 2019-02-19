Бензовоз врезался в поезд в центральной части Мексики
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Бензовоз врезался в грузовой поезд и взорвался в понедельник в штате Агуаскальентес в центральной части Мексики. Об этом сообщила газета Milenio, передает УНН.
По предварительным данным, погибли как минимум два человека, еще четверо получили травмы.
Трагедия произошла в районе Койотес. По предварительным данным, водитель автоцистерны пытался проскочить перед поездом на нерегулируемом переезде, но не успел.
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На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Пострадавшие были доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь.
Как сообщал УНН, около 40 вагонов товарного поезда, перевозившего неочищенную нефть, сошли с рельсов в канадской провинции Манитоба.