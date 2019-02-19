Бензовоз врезался в поезд в центральной части Мексики

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 53777 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 122924 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125045 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126186 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123450 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156274 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117607 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141326 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145210 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130509 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Актуальное
Бензовоз врезался в поезд в центральной части Мексики

Бензовоз врезался в поезд в центральной части Мексики

Киев  •  УНН

 • 8594 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Бензовоз врезался в грузовой поезд и взорвался в понедельник в штате Агуаскальентес в центральной части Мексики. Об этом сообщила газета Milenio, передает УНН.

По предварительным данным, погибли как минимум два человека, еще четверо получили травмы.

Трагедия произошла в районе Койотес. По предварительным данным, водитель автоцистерны пытался проскочить перед поездом на нерегулируемом переезде, но не успел.

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На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. Пострадавшие были доставлены в больницы, им оказывается необходимая помощь.

Как сообщал УНН, около 40 вагонов товарного поезда, перевозившего неочищенную нефть, сошли с рельсов в канадской провинции Манитоба.

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