В Очакові горів бензовоз
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Вчора ввечері, 20 лютого, на вулиці Ольвійській у м. Очаків горів вантажний автомобіль DAF, який перевозив бензин. Про це повідомляє ДСНС України у Миколаївській області, передає УНН.
“На місце прибули два відділення 22 Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та пожежна команда військової частини. Спільними зусиллями о 22:16 пожежу кабіни бензовоза локалізували, о 22:22 — ліквідували на площі 15 м кв, не допустивши розповсюдження полум’я на весь транспортний засіб”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що водій 1969 р.н. до прибуття рятувальників намагався самотужки загасити займання та отримав опіки кінцівок, його госпіталізовано до лікарні та надається необхідна медична допомога, наразі стан здоров’я постраждалого стабільний.
Нагадаємо, бензовоз врізався у вантажний потяг і вибухнув у понеділок в штаті Агуаскальєнтес в центральній частині Мексики.