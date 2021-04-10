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В ОБСЕ сообщили о новом случае глушения ее беспилотников на Донбассе

В ОБСЕ сообщили о новом случае глушения ее беспилотников на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 21676 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине сообщила о новом случае, когда в последние дни стали "глушить" ее беспилотные аппараты в зоне операции Объединенных сил на Донбассе, часть которого находится под оккупацией, так что это создало для аппарата аварийную ситуацию. Об этом пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

По сообщению, на этот раз радиоэлектронное препятствование работе беспилотного аппарата, что вызывало препятствия сигнала сразу обоих модулей спутникового позиционирования GPS, привело к необходимости его аварийной посадки. Теперь аппарат потребует полной технической инспекции, прежде чем его можно будет использовать снова.

В ходе полета, продолжавшегося от 20 часов 8 апреля по моменту аварийной посадки в 2:31 9 апреля, беспилотный аппарат испытывал таких препятствий несколько раз.

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Сообщение о таких случаях СММ ОБСЕ обнародовала 7 апреля. В тот день беспилотный аппарат миссии потерпел препятствие сигнала еще во время подготовки к полету на уровне земли, что помешало его безопасной работе.

Предыдущего дня, 6 апреля, команде миссии не удалось поднять в воздух беспилотный аппарат для осуществления регулярного мониторинга районов вдоль линии соприкосновения в результате воздействия помех сигнала обоих модулей GPS (по оценке, в результате глушения).

Цитата

“Впервые с тех пор, миссия начала работу БПЛА дальнего радиуса действия в октябре 2014 года, поднять беспилотник не удалось через препятствия сигнала”, — отметили в том сообщении.

Дополнение

В этих случаях речь шла про беспилотники, которые базировались в селе Степановке на подконтрольной Киеву части Донбасса, что в 25 километрах от линии контакта (очевидно речь идет о Степановку Иллинивськои общины, в новом Краматорском районе), также некоторые из случаев глушения, упомянутые в нынешнем сообщении, тоже происходили над подконтрольной Киеву территорией. Но в ОБСЕ отмечают, что такие препятствия могли быть устроены с любого места, удаленного от мест инцидентов на десятки километров.

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Беспилотники, заявляют в миссии, крайне важны для осуществления ее мандата, особенно для наблюдения в ночное время или в местностях, где передвижению членов миссии чинятся препятствия.

Как отметили в СММ ОБСЕ, ее беспилотники также подвергались воздействию значительных препятствий сигнала одного или обоих модулей GPS во время выполнения регулярных полетов в течение двух последних месяцев эти препятствия стали особенно усиливаться после 21 марта.

Как сообщали украинские военные и гражданские расследователи, в последнее время на оккупированной части Донбасса появилась новая российская техника радиоэлектронной борьбы, в частности предназначена для подавления работы беспилотников на большом расстоянии.

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