В ОБСЕ сообщили о новом случае глушения ее беспилотников на Донбассе

Детали

По сообщению, на этот раз радиоэлектронное препятствование работе беспилотного аппарата, что вызывало препятствия сигнала сразу обоих модулей спутникового позиционирования GPS, привело к необходимости его аварийной посадки. Теперь аппарат потребует полной технической инспекции, прежде чем его можно будет использовать снова.

В ходе полета, продолжавшегося от 20 часов 8 апреля по моменту аварийной посадки в 2:31 9 апреля, беспилотный аппарат испытывал таких препятствий несколько раз.

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Сообщение о таких случаях СММ ОБСЕ обнародовала 7 апреля. В тот день беспилотный аппарат миссии потерпел препятствие сигнала еще во время подготовки к полету на уровне земли, что помешало его безопасной работе.

Предыдущего дня, 6 апреля, команде миссии не удалось поднять в воздух беспилотный аппарат для осуществления регулярного мониторинга районов вдоль линии соприкосновения в результате воздействия помех сигнала обоих модулей GPS (по оценке, в результате глушения).

Цитата

“Впервые с тех пор, миссия начала работу БПЛА дальнего радиуса действия в октябре 2014 года, поднять беспилотник не удалось через препятствия сигнала”, — отметили в том сообщении.

Дополнение

В этих случаях речь шла про беспилотники, которые базировались в селе Степановке на подконтрольной Киеву части Донбасса, что в 25 километрах от линии контакта (очевидно речь идет о Степановку Иллинивськои общины, в новом Краматорском районе), также некоторые из случаев глушения, упомянутые в нынешнем сообщении, тоже происходили над подконтрольной Киеву территорией. Но в ОБСЕ отмечают, что такие препятствия могли быть устроены с любого места, удаленного от мест инцидентов на десятки километров.

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Беспилотники, заявляют в миссии, крайне важны для осуществления ее мандата, особенно для наблюдения в ночное время или в местностях, где передвижению членов миссии чинятся препятствия.

Как отметили в СММ ОБСЕ, ее беспилотники также подвергались воздействию значительных препятствий сигнала одного или обоих модулей GPS во время выполнения регулярных полетов в течение двух последних месяцев эти препятствия стали особенно усиливаться после 21 марта.

Как сообщали украинские военные и гражданские расследователи, в последнее время на оккупированной части Донбасса появилась новая российская техника радиоэлектронной борьбы, в частности предназначена для подавления работы беспилотников на большом расстоянии.