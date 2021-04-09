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Загибель дитини на Донбасі: місія ОБСЄ прибула на місце трагедії та поспілкувалась з батьками

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Спостерігачі ОБСЄ продовжили уточнювати інформацію про загибель п’ятирічного хлопчика 2 квітня в непідконтрольному урядові України населеному пункті Олександрівське. Команда СММ прибула на місце трагедії, а також поспілкувалась з батьками дитини, передає УНН з посиланням на щоденний звіт ОБСЄ від 8 січня.

Деталі

Так, зазначається, що 7 квітня у непідконтрольному урядові населеному пункті Єнакієве батьки хлопчика показали команді СММ медичну довідку, в якій зазначено, що хлопчик помер 2 квітня через вибухову травму та численні осколкові поранення.

Того ж дня приблизно за 6,5 м на південний захід від будинку, куди хлопчик приїздив в гості, на північній околиці Олександрівського, члени патруля Місії бачили вирву завширшки 20 см, яка, за оцінкою, утворилася нещодавно.

Спостерігачі бачили численні пробоїни неподалік від вирви у головних воротах та дерев’яному сараї, у двох металевих баках для води та у дерев’яній огорожі навколо саду.

Вони також помітили численні пробоїни у двох південно-західних стінах будинку, а також у його південній стіні та вхідних металевих дверях. Команда Місії також зауважила, що три шибки вікна у південно-західній стіні розбиті.

Усередині будинку члени патруля СММ бачили одну пробоїну у стелі кухні та ще дві у вітальні, у південно-західній частині будинку.

“Визначити, боєприпас із якого озброєння став причиною виникнення вирви, не вдалося. За оцінкою, усі перелічені вище пошкодження з’явились нещодавно, вірогідно, внаслідок розльоту осколків”, — сказано в звіті.

Повідомляється, що того ж дня біля будинку бабуся хлопчика повідомила спостерігачам, що також дістала поранення внаслідок вибуху 2 квітня. Члени патруля Місії бачили за вухом жінки поріз та синець, за отриманою інформацією, спричинені влучанням скла з розбитого вікна.

Контекст

Російські та прокремлівські видання раніше цього тижня поширили інформацію про те, що нібито внаслідок атаки українського безпілотника на непідконтрольній Києву частині Донбасу загинула дитина.

Українська сторона звинувачення відкидає та звернулась до ОБСЄ з проханням про детальне розслідування.

Зазначимо також, що журналісти-розслідувачі раніше спростували факт причетності українських збройних сил до трагедії. За інформацією журналістів, свідки заявили про нещасний випадок: дитина загинула від вибуху міни, яку знайшла в гаражі.

Крім того, нагадує речник МЗС України, Олександрівське знаходиться на відстані 30 км від українських позицій, тож жоден безпілотник ЗСУ просто не зможе туди долетіти.

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