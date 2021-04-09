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Гибель ребенка на Донбассе: миссия ОБСЕ прибыла на место трагедии и пообщалась с родителями

Киев  •  УНН

 • 39423 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Наблюдатели ОБСЕ продолжили уточнять информацию о гибели пятилетнего мальчика 2 апреля в неподконтрольном правительству Украины населенном пункте Александровское. Команда СММ прибыла на место трагедии, а также пообщалась с родителями ребенка, передает УНН со ссылкой на ежедневный отчет ОБСЕ от 8 января.

Детали

Так, отмечается, что 7 апреля в неподконтрольных правительству населенном пункте Енакиево родители мальчика показали команде СММ медицинскую справку, в которой указано, что мальчик умер 2 апреля из-за взрывной травмы и многочисленных осколочных ранений.

В тот же день примерно за 6,5 м на юго-запад от дома, куда мальчик приезжал в гости, на северной окраине Александровского, члены патруля Миссии видели воронку шириной 20 см, которая, по оценке, образовалась недавно.

Наблюдатели видели многочисленные пробоины неподалеку от воронки в главных воротах и деревянном сарае, в двух металлических баках для воды и в деревянной ограде вокруг сада.

Они также заметили многочисленные пробоины в двух юго-западных стенах дома, а также в его южной стене и входных металлических дверях. Команда Миссии также отметила, что три стекла окна в юго-западной стене разбиты.

Внутри здания члены патруля СММ видели одну брешь в потолке кухни и еще две в гостиной, в юго-западной части дома.

“Определить, боеприпас с которого вооружения стал причиной возникновения воронки, не удалось. По оценке, все вышеперечисленные повреждения появились недавно, вероятно, в результате разлета осколков”, — говорится в отчете.

Сообщается, что в тот же день у дома бабушка мальчика сообщила наблюдателям, что также получила ранения в результате взрыва 2 апреля. Члены патруля Миссии видели за ухом женщины порез и синяк, по полученной информации, вызванные попаданием стекла из разбитого окна.

Контекст

Российские и прокремлевские издания ранее на этой неделе распространили информацию о том, что якобы в результате атаки украинского беспилотника на неподконтрольной Киеву части Донбасса погиб ребенок.

Украинская сторона обвинения отвергает и обратилась к ОБСЕ с просьбой о детальном расследовании.

Отметим также, что журналисты-расследователи ранее опровергли факт причастности украинских вооруженных сил к трагедии. По информации журналистов, свидетели заявили о несчастном случае: ребенок погиб от взрыва мины, которую нашла в гараже.

Кроме того, напоминает пресс-секретарь МИД Украины, Александровское находится на расстоянии 30 км от украинских позиций, поэтому ни один беспилотник ВСУ просто не сможет туда долететь.

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