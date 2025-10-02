$41.220.08
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 11943 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
03:16 • 11473 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 16048 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 34789 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 43712 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 29912 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 50488 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
1 октября, 10:38 • 26009 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 23454 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
В Нью-Йорке столкнулись два самолета: пострадал бортпроводник, пассажиров эвакуировали

Киев • УНН

 • 754 просмотра

В Нью-Йорке в аэропорту Ла-Гуардия столкнулись два самолета Delta, принадлежащие Endeavor Air, во время руления. Один бортпроводник получил травмы, 85 пассажиров эвакуированы и размещены в отелях.

В Нью-Йорке столкнулись два самолета: пострадал бортпроводник, пассажиров эвакуировали

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке произошло авиационное происшествие – два региональных самолета Delta Airlines, принадлежащие дочерней компании Endeavor Air, столкнулись во время руления. Несмотря на серьезные повреждения одного из самолетов, жертв удалось избежать. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в среду вечером, около 21:56 по местному времени. Оба самолета типа CRJ-900 двигались на низкой скорости, когда один зацепил другой. В результате у одного из бортов частично оторвалось крыло, а носовая часть другого получила значительные повреждения.

В Германии неизвестные обстреляли военный самолет пиротехникой на авиабазе Целле - Spiegel01.10.25, 03:29 • 4350 просмотров

На борту находились 85 пассажиров. Все они были срочно эвакуированы и размещены в отелях с обеспечением питанием. Им пообещали новые рейсы уже на следующий день. Единственным пострадавшим оказался бортпроводник, которого с травмами, не представляющими угрозы для жизни, доставили в больницу.

Очевидцы описывают момент аварии как чрезвычайно шокирующий. 

Мы подъезжали к нашей взлетно-посадочной полосе, и нас полностью разбил другой рейс Delta... Я не знаю, мы врезались в них, или они врезались в нас, но это было очень ошеломляюще 

– заявил один из пассажиров, им оказался продюсер CBS News.

По его словам, в салоне царила паника, люди бросились вперед на своих местах.

В Delta Airlines уже отреагировали на инцидент.

Delta будет сотрудничать со всеми соответствующими органами власти, чтобы разобраться в том, что произошло, поскольку безопасность наших клиентов и людей превыше всего. Мы приносим извинения нашим клиентам за этот опыт 

– заявил представитель компании.

В аэропорту подтвердили, что пассажиры были высажены непосредственно на взлетной полосе и доставлены автобусами к терминалу. При этом подчеркнули, что столкновение не повлияло на дальнейшую работу аэропорта Ла-Гуардия.

Самолет WizzAir, летевший в Барселону, вернулся в аэропорт Варшавы из-за технической неисправности30.09.25, 09:33 • 2874 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Нью-Йорк