В Нью-Йорке столкнулись два самолета: пострадал бортпроводник, пассажиров эвакуировали

В аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке произошло авиационное происшествие – два региональных самолета Delta Airlines, принадлежащие дочерней компании Endeavor Air, столкнулись во время руления. Несмотря на серьезные повреждения одного из самолетов, жертв удалось избежать. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в среду вечером, около 21:56 по местному времени. Оба самолета типа CRJ-900 двигались на низкой скорости, когда один зацепил другой. В результате у одного из бортов частично оторвалось крыло, а носовая часть другого получила значительные повреждения.

На борту находились 85 пассажиров. Все они были срочно эвакуированы и размещены в отелях с обеспечением питанием. Им пообещали новые рейсы уже на следующий день. Единственным пострадавшим оказался бортпроводник, которого с травмами, не представляющими угрозы для жизни, доставили в больницу.

Очевидцы описывают момент аварии как чрезвычайно шокирующий.

Мы подъезжали к нашей взлетно-посадочной полосе, и нас полностью разбил другой рейс Delta... Я не знаю, мы врезались в них, или они врезались в нас, но это было очень ошеломляюще – заявил один из пассажиров, им оказался продюсер CBS News.

По его словам, в салоне царила паника, люди бросились вперед на своих местах.

В Delta Airlines уже отреагировали на инцидент.

Delta будет сотрудничать со всеми соответствующими органами власти, чтобы разобраться в том, что произошло, поскольку безопасность наших клиентов и людей превыше всего. Мы приносим извинения нашим клиентам за этот опыт – заявил представитель компании.

В аэропорту подтвердили, что пассажиры были высажены непосредственно на взлетной полосе и доставлены автобусами к терминалу. При этом подчеркнули, что столкновение не повлияло на дальнейшую работу аэропорта Ла-Гуардия.

