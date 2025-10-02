У Нью-Йорку зіткнулися два літаки: постраждав бортпровідник, пасажирів евакуювали
Київ • УНН
У Нью-Йорку в аеропорту Ла-Гуардія зіткнулися два літаки Delta, що належать Endeavor Air, під час руління. Один бортпровідник отримав травми, 85 пасажирів евакуйовано та розміщено в готелях.
В аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку сталася авіаційна пригода – два регіональні літаки Delta Airlines, що належать дочірній компанії Endeavor Air, зіткнулися під час руління. Попри серйозні пошкодження одного з літаків, жертв вдалося уникнути. Про це повідомляє Daily Мail, пише УНН.
Деталі
Інцидент стався у середу ввечері, близько 21:56 за місцевим часом. Обидва літаки типу CRJ-900 рухалися на низькій швидкості, коли один зачепив інший. У результаті в одного з бортів частково відірвалося крило, а носова частина іншого зазнала значних ушкоджень.
У Німеччині невідомі обстріляли військовий літак піротехнікою на авіабазі Целле - Spiegel01.10.25, 03:29 • 4352 перегляди
На борту перебували 85 пасажирів. Усі вони були терміново евакуйовані та розміщені в готелях із забезпеченням харчуванням. Їм пообіцяли нові рейси вже наступного дня. Єдиним постраждалим виявився бортпровідник, якого з травмами, що не становлять загрози для життя, доставили до лікарні.
Очевидці описують момент аварії як надзвичайно шокуючий.
Ми під'їжджали до нашої злітно-посадкової смуги, і нас повністю розтрощив інший рейс Delta... Я не знаю, чи ми врізалися в них, чи вони врізалися в нас, але це було дуже приголомшливо
За його словами, у салоні панувала паніка, люди кинулися вперед на своїх місцях.
У Delta Airlines вже відреагували на інцидент.
Delta співпрацюватиме з усіма відповідними органами влади, щоб розібратися в тому, що сталося, оскільки безпека наших клієнтів і людей понад усе. Ми перепрошуємо наших клієнтів за цей досвід
В аеропорту підтвердили, що пасажири були висаджені безпосередньо на злітній смузі та доставлені автобусами до терміналу. При цьому наголосили, що зіткнення не вплинуло на подальшу роботу аеропорту Ла-Гуардія.
Літак WizzAir, який летів до Барселони, повернувся до аеропорту Варшави через технічну несправність30.09.25, 09:33 • 2874 перегляди