У Нью-Йорку зіткнулися два літаки: постраждав бортпровідник, пасажирів евакуювали

В аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку сталася авіаційна пригода – два регіональні літаки Delta Airlines, що належать дочірній компанії Endeavor Air, зіткнулися під час руління. Попри серйозні пошкодження одного з літаків, жертв вдалося уникнути. Про це повідомляє Daily Мail, пише УНН.

Інцидент стався у середу ввечері, близько 21:56 за місцевим часом. Обидва літаки типу CRJ-900 рухалися на низькій швидкості, коли один зачепив інший. У результаті в одного з бортів частково відірвалося крило, а носова частина іншого зазнала значних ушкоджень.

На борту перебували 85 пасажирів. Усі вони були терміново евакуйовані та розміщені в готелях із забезпеченням харчуванням. Їм пообіцяли нові рейси вже наступного дня. Єдиним постраждалим виявився бортпровідник, якого з травмами, що не становлять загрози для життя, доставили до лікарні.

Очевидці описують момент аварії як надзвичайно шокуючий.

Ми під'їжджали до нашої злітно-посадкової смуги, і нас повністю розтрощив інший рейс Delta... Я не знаю, чи ми врізалися в них, чи вони врізалися в нас, але це було дуже приголомшливо

За його словами, у салоні панувала паніка, люди кинулися вперед на своїх місцях.

У Delta Airlines вже відреагували на інцидент.

Delta співпрацюватиме з усіма відповідними органами влади, щоб розібратися в тому, що сталося, оскільки безпека наших клієнтів і людей понад усе. Ми перепрошуємо наших клієнтів за цей досвід