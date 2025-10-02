$41.220.08
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 5512 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 13380 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
03:16 • 12181 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 16683 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 35237 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 44497 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30058 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 51041 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
1 жовтня, 10:38 • 26026 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
У Нью-Йорку зіткнулися два літаки: постраждав бортпровідник, пасажирів евакуювали

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

У Нью-Йорку в аеропорту Ла-Гуардія зіткнулися два літаки Delta, що належать Endeavor Air, під час руління. Один бортпровідник отримав травми, 85 пасажирів евакуйовано та розміщено в готелях.

У Нью-Йорку зіткнулися два літаки: постраждав бортпровідник, пасажирів евакуювали

В аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку сталася авіаційна пригода – два регіональні літаки Delta Airlines, що належать дочірній компанії Endeavor Air, зіткнулися під час руління. Попри серйозні пошкодження одного з літаків, жертв вдалося уникнути. Про це повідомляє Daily Мail, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у середу ввечері, близько 21:56 за місцевим часом. Обидва літаки типу CRJ-900 рухалися на низькій швидкості, коли один зачепив інший. У результаті в одного з бортів частково відірвалося крило, а носова частина іншого зазнала значних ушкоджень.

У Німеччині невідомі обстріляли військовий літак піротехнікою на авіабазі Целле - Spiegel01.10.25, 03:29 • 4352 перегляди

На борту перебували 85 пасажирів. Усі вони були терміново евакуйовані та розміщені в готелях із забезпеченням харчуванням. Їм пообіцяли нові рейси вже наступного дня. Єдиним постраждалим виявився бортпровідник, якого з травмами, що не становлять загрози для життя, доставили до лікарні.

Очевидці описують момент аварії як надзвичайно шокуючий. 

Ми під'їжджали до нашої злітно-посадкової смуги, і нас повністю розтрощив інший рейс Delta... Я не знаю, чи ми врізалися в них, чи вони врізалися в нас, але це було дуже приголомшливо 

– заявив один із пасажирів, ним виявився продюсер CBS News.

За його словами, у салоні панувала паніка, люди кинулися вперед на своїх місцях.

У Delta Airlines вже відреагували на інцидент.

Delta співпрацюватиме з усіма відповідними органами влади, щоб розібратися в тому, що сталося, оскільки безпека наших клієнтів і людей понад усе. Ми перепрошуємо наших клієнтів за цей досвід 

– заявив речник компанії.

В аеропорту підтвердили, що пасажири були висаджені безпосередньо на злітній смузі та доставлені автобусами до терміналу. При цьому наголосили, що зіткнення не вплинуло на подальшу роботу аеропорту Ла-Гуардія.

Літак WizzAir, який летів до Барселони, повернувся до аеропорту Варшави через технічну несправність30.09.25, 09:33 • 2874 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Нью-Йорк