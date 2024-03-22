В ночь на 22 марта на станциях киевского метро скрывалось около 35 тысяч человек, из них более 3 тысяч детей

В ночь на 22 марта, во время воздушной тревоги, на станциях Киевского метрополитена укрывались более 35 тысяч человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на КП "Киевский метрополитен".

Детали

В компании отмечают, что 46 подземных станций метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. Во время воздушной тревоги на вход открыты без исключений все вестибюли подземных станций.

В ночь на пятницу, 22 марта, во время воздушной тревоги, на станциях Киевского метрополитена укрывались более 35 тысяч человек, из которых 3 440 - дети - резюмировали в КП "Киевский метрополитен".

Также отмечается, что на станциях доступны скамьи, модульные стулья, одеяла и матрасы, которые выдают дежурные работники.

В то же время работники столичной подземки просят относиться к вещам бережно и возвращать после завершения тревоги.

Дополнение

В компании добавляют, что за прошедшие сутки (в ночь на 21 марта - ред.), во время массированной ракетной атаки на столицу на станциях подземки укрывались почти 25 тысяч человек.

Напомним

В ночь на 21 марта силы ПВО во время ночной атаки уничтожили 31 ракету - две баллистические и 29 - крылатых.

После того, на следующий день, в ночь на 22 марта Силы противовоздушной обороны уничтожили 92 воздушные цели, которые запустила армия рф по Украине - 55 вражеских "шахедов" и 37 ракет.