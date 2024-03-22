Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
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Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
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Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
В ночь на 22 марта на станциях киевского метро скрывалось около 35 тысяч человек, из них более 3 тысяч детей
На Днепровской ГЭС локализовали пожар после атаки рф - Укргидроэнерго
рф создает группировку в более 100 тысяч, и есть вероятность, что к началу лета может иметь определенные силы для наступательных операций - Павлюк
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Украинских воинов-защитников из Львовщины наградили орденами "За мужество" III степени посмертно
Мобилизация заключенных: в Минюсте ожидают достаточно быстрого рассмотрения законопроекта в ВР
В результате атаки на Днепровскую ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр
Индия отказалась от российской нефти с танкеров подсанкционированного "Совкомфлота" - Bloomberg
В столице нормализовалось качество воздуха - КГГА
Армия рф за сутки атаковала 15 областей Украины, 150 объектов инфраструктуры - отчет
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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
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Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
В ночь на 22 марта на станциях киевского метро скрывалось около 35 тысяч человек, из них более 3 тысяч детей
В ночь на 22 марта, во время авиаудара, более 35 000 человек, в том числе 3 440 детей, нашли убежище на станциях киевского метрополитена, которые работали круглосуточно в режиме укрытия.
На Днепровской ГЭС локализовали пожар после атаки рф - Укргидроэнерго
Спасатели локализовали пожар на Днепровской ГЭС, который возник из-за вражеской атаки. Удары нанесли значительный ущерб станции.
рф создает группировку в более 100 тысяч, и есть вероятность, что к началу лета может иметь определенные силы для наступательных операций - Павлюк
россия создает группировку численностью более 100 000 человек, и есть вероятность, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения наступательных операций, по словам командующего Сухопутных войск Украины.
После ракетной атаки на Хмельницкую область 15 населенных пунктов имеют проблемы с электроснабжением - облэнерго
После ракетного обстрела Хмельницкой области 20 000 абонентов в 13 населенных пунктах столкнулись с перебоями в электроснабжении, а 2 населенных пункта все еще отключены от сети.
Украинских воинов-защитников из Львовщины наградили орденами "За мужество" III степени посмертно
11 бойцов Национальной гвардии со Львовщины посмертно награждены орденом "За мужество" III степени за героическое самопожертвование в защите Украины от российского вторжения.
Мобилизация заключенных: в Минюсте ожидают достаточно быстрого рассмотрения законопроекта в ВР
Министерство юстиции ожидает, что парламент рассмотрит законопроект, который позволит освободить тысячи заключенных для прохождения контрактной службы в Вооруженных силах во время мобилизации и военного положения, за исключением осужденных за преступления против национальной безопасности Украины.
В результате атаки на Днепровскую ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр
Из-за российского ракетного обстрела Днепровской ГЭС произошла утечка нефтепродуктов в реку Днепр, а на прилегающих территориях было зафиксировано загрязнение почвы и строительный мусор.
Индия отказалась от российской нефти с танкеров подсанкционированного "Совкомфлота" - Bloomberg
Все индийские нефтеперерабатывающие заводы сейчас отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами "Совкомфлота", из-за санкций США против российской государственной судоходной компании.
В столице нормализовалось качество воздуха - КГГА
По состоянию на 13:00 22 марта качество воздуха в Киеве вернулось к норме с низким уровнем загрязнения, что отменяет все предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице.
Армия рф за сутки атаковала 15 областей Украины, 150 объектов инфраструктуры - отчет
Российские войска атаковали 15 областей Украины, обстреляв 125 населенных пунктов и 150 объектов инфраструктуры, что привело к жертвам среди мирного населения.