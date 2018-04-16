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В Германии подняли со дна озера доисторический корабль

В Германии подняли со дна озера доисторический корабль

Киев  •  УНН

 • 32512 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Немецкие археологи подняли со дна Боденского озера и передали в музей доисторический корабль, который претендует на звание старейшего на планете. Считается, что возраст находки может насчитывать 3000 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Spiegel.

Судно было найдено чисто случайно три года назад дайвером Кристофером Шмид, который отлично проводил фотосъемку дна озера.

Его длина составляет чуть меньше семи метров, а ширина - около 1,20 м. По данным археологов, лучше сохранилась задняя часть корабля, а нос пострадал от эрозии.

Лодка сделана из дуба.

Сейчас лодку консервируют, заменяя воду на смолу. Последующие исследования дадут ученым больше информации о жизни людей этого региона в древности и о причинах их исчезновения.

Как сообщал УНН, французские археологи обнаружили в Судане коллекцию древних текстов и табличек, написанных на древнекушитском языке, который не всегда поддается расшифровке. Возраст находки составляет 2700.

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