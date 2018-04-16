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В Німеччині підняли з дна озера доісторичний корабель

В Німеччині підняли з дна озера доісторичний корабель

Київ • УНН

 • 32512 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Німецькі археологи підняли з дна Боденського озера і передали в музей доісторичний корабель, який претендує на звання найстарішого на планеті. Вважається, що вік знахідки може налічувати 3 000 років.  Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.

Судно було знайдено чисто випадково три роки тому  дайвером Крістофером Шмидом, який вивчав і проводив фотозйомку дна озера.

Його довжина становить трохи менше семи метрів, а ширина – близько 1, 20 м. За даними археологів, краще збереглася задня частина корабля, а ніс постраждав від ерозії.

Човен зроблений з дуба. 

Зараз човен консервують, замінюючи воду на смолу. Наступні дослідження дадуть вченим більше інформації про життя людей цього регіону у давнину і про причини їх зникнення. 

Як повідомляв УНН, французькі археологи виявили в Судані колекцію стародавніх текстів і табличок, написаних на стародавньій кушитській мові, яка не завжди піддається розшифровці. Вік знахідки складає 2700 років.

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