В Німеччині підняли з дна озера доісторичний корабель
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Німецькі археологи підняли з дна Боденського озера і передали в музей доісторичний корабель, який претендує на звання найстарішого на планеті. Вважається, що вік знахідки може налічувати 3 000 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Spiegel.
Судно було знайдено чисто випадково три роки тому дайвером Крістофером Шмидом, який вивчав і проводив фотозйомку дна озера.
Його довжина становить трохи менше семи метрів, а ширина – близько 1, 20 м. За даними археологів, краще збереглася задня частина корабля, а ніс постраждав від ерозії.
Човен зроблений з дуба.
Зараз човен консервують, замінюючи воду на смолу. Наступні дослідження дадуть вченим більше інформації про життя людей цього регіону у давнину і про причини їх зникнення.
Як повідомляв УНН, французькі археологи виявили в Судані колекцію стародавніх текстів і табличок, написаних на стародавньій кушитській мові, яка не завжди піддається розшифровці. Вік знахідки складає 2700 років.