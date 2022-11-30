Кто-то неудачно покурил: на противоположном берегу от Никополя сдетонировали боекомплекты - РВА

Цитата

«В течение ночи на противоположном берегу, в результате опрометчивого курения, произошла детонация боекомплектов двух орудий. Вместо запланированного обстрела расчеты орудий попали на концерт товарища кобзона. Техника выведена из строя», - написал чиновник.

Детали

Евтушенко отметил, что в пределах других громад района ночь прошла без чрезвычайных ситуаций.

Дополнение

Российские оккупанты накрыли огнем из Градов и тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую громаду. Прилетели около 30 снарядов.