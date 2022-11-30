Кто-то неудачно покурил: на противоположном берегу от Никополя сдетонировали боекомплекты - РВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что на противоположном берегу Каховского водохранилища, откуда оккупанты обстреливают Никополь, произошла детонация боекомплектов двух пушек. Известно, что техника выведена из строя. Об этом он рассказал в Telegram, пишет УНН.
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«В течение ночи на противоположном берегу, в результате опрометчивого курения, произошла детонация боекомплектов двух орудий. Вместо запланированного обстрела расчеты орудий попали на концерт товарища кобзона. Техника выведена из строя», - написал чиновник.
Детали
Евтушенко отметил, что в пределах других громад района ночь прошла без чрезвычайных ситуаций.
Дополнение
Российские оккупанты накрыли огнем из Градов и тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую громаду. Прилетели около 30 снарядов.