Хтось невдало покурив: на протилежному березі від Нікополя здетонували боєкомплекти - РВА

Цитата

«Протягом ночі на протилежному березі, в результаті необачного паління, сталася детонація боєкомплектів двох гармат. Замість запланованого обстрілу розрахунки гармат потрапили на концерт товариша кобзона. Техніку виведено з ладу», - написав чиновник.

Деталі

Євтушенко зазначив, що в межах інших громад району ніч минула без надзвичайних ситуацій.

Доповнення

Російські окупанти накрили вогнем з Градів та важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду. Прилетіли майже 30 снарядів.