Хтось невдало покурив: на протилежному березі від Нікополя здетонували боєкомплекти - РВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що на протилежному березі Каховського водосховища, звідки окупанти обстрілюють Нікополь, відбулася детонація боєкомплектів двох гармат. Відомо, що техніку виведено з ладу. Про це він розповів в Telegram, пише УНН.
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«Протягом ночі на протилежному березі, в результаті необачного паління, сталася детонація боєкомплектів двох гармат. Замість запланованого обстрілу розрахунки гармат потрапили на концерт товариша кобзона. Техніку виведено з ладу», - написав чиновник.
Деталі
Євтушенко зазначив, що в межах інших громад району ніч минула без надзвичайних ситуацій.
Доповнення
Російські окупанти накрили вогнем з Градів та важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду. Прилетіли майже 30 снарядів.