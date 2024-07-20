В Николаевской области были слышны взрывы
Киев • УНН
В Снигиревке Николаевской области 20 июля были слышны взрывы. Воздушная тревога продолжалась с 20:28 до 20:53, сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.
20 июля в Снигиревке Николаевской области были слышны взрывы. Воздушная тревога в области объявлена с 20:28. Об этом сообщил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в Telegram, передает УНН.
Детали
Информация о вероятных повреждениях и пострадавших уточняется, добавил чиновник.
Дополнение
В 20:29, в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.
Отбой воздушной тревоги в Николаевской области объявили в 20:53.
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