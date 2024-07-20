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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Николаевской области были слышны взрывы

В Николаевской области были слышны взрывы

Киев  •  УНН

20 июля 2024, 18:29  •  979 просмотра

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В Снигиревке Николаевской области 20 июля были слышны взрывы. Воздушная тревога продолжалась с 20:28 до 20:53, сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.

20 июля в Снигиревке Николаевской области были слышны взрывы. Воздушная тревога в области объявлена с 20:28. Об этом сообщил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта в Telegram, передает УНН.

Детали

Информация о вероятных повреждениях и пострадавших уточняется, добавил чиновник.

Дополнение

В 20:29, в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с южного направления.

Отбой воздушной тревоги в Николаевской области объявили в 20:53.

В Харькове слышен взрыв, вероятно за пределами города - СМИ20 июля 2024, 17:59 • 6803 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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