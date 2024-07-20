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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове слышен взрыв, вероятно за пределами города - СМИ

В Харькове слышен взрыв, вероятно за пределами города - СМИ

Киев  •  УНН

20 июля 2024, 17:59  •  7208 просмотра

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В Харькове был слышен взрыв, возможно за пределами города. Ранее сообщалось о ракетной угрозе, власти призвали жителей находиться в укрытиях, официальных комментариев относительно взрывов пока не предоставлено.

В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Ранее мониторинговые каналы сообщили о ракетной угрозе для Харькова и области.

А власти призвали жителей города и области находиться в укрытиях.

Пока официальных комментариев относительно взрывов не было.

Под ночную атаку рф попала железная дорога в Харьковской области: есть 4 раненых, повреждения и задержки поездов20 июля 2024, 09:37 • 35306 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
suspilneSuspilne
kharkivХарьков
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