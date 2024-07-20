В Харькове слышен взрыв, вероятно за пределами города - СМИ
Киев • УНН
В Харькове был слышен взрыв, возможно за пределами города. Ранее сообщалось о ракетной угрозе, власти призвали жителей находиться в укрытиях, официальных комментариев относительно взрывов пока не предоставлено.
В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Ранее мониторинговые каналы сообщили о ракетной угрозе для Харькова и области.
А власти призвали жителей города и области находиться в укрытиях.
Пока официальных комментариев относительно взрывов не было.
Под ночную атаку рф попала железная дорога в Харьковской области: есть 4 раненых, повреждения и задержки поездов20 июля 2024, 09:37 • 35306 просмотров