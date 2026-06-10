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В Николаеве подросток прыгнул с пирса в лиман, его тело обнаружили в 30 метрах от берега

Киев • УНН

 • 828 просмотра

В Николаеве 17-летний юноша прыгнул с пирса в лиман и не выплыл. Водолазы нашли тело в 30 метрах от берега, обстоятельства выясняет полиция.

В Николаеве подросток прыгнул с пирса в лиман, его тело обнаружили в 30 метрах от берега

В Николаеве 17-летний юноша прыгнул с пирса в акваторию Бугского лимана и не выплыл на поверхность. Его тело обнаружили на расстоянии около 30 метров от берега, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

17-летний юноша прыгнул с пирса в акваторию Бугского лимана и не выплыл на поверхность. Трагедия произошла в Николаеве. Его товарищ сразу бросился на помощь и пытался самостоятельно спасти парня, однако поиски оказались безрезультатными 

- говорится в сообщении.

В ходе поисково-спасательной операции водолазы ГСЧС обнаружили тело погибшего на расстоянии около 30 метров от берега и доставили его на сушу.

Причины и обстоятельства гибели выясняют правоохранители.

Прыгнули с пирса и не выплыли - в столичном Гидропарке погибли двое иностранцев26.05.26, 16:00 • 17115 просмотров

Антонина Туманова

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Николаев