В Нидерландах начинают осознавать манипуляцию России по MH17 - Зеркаль

“Так, как это было, когда рассматривали вопрос о создании трибунала по MH17, когда Россия единственная использовала право вето и этот суд не был создан”, — привела пример Зеркаль.

Она заявила, что Россия пытается манипулировать правдой и сознанием относительно трагедии с “Боингом”.

“Возвращаясь к действиям России, надо посмотреть, как Россия манипулирует, и как в принципе неожиданно для России общество начинает осознавать эту манипуляцию. То, что сейчас происходит в Нидерландах — ответ общества на постоянное „изменение сценариев“, на вброс информации о том, что это все Украина виновна, и о том, что следствие якобы не принимает необходимые меры для расследования, это вызывает совсем другую реакцию”, — отметила дипломат.

Как ранее информировал УНН, Самолет “Боинг-777” Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитным ракетным комплексом “Бук” над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — все, кто был на борту. При согласии Украины, на территории которой произошла трагедия, международное расследование — как техническое, так и уголовное — возглавили Нидерланды, граждане которых было больше всего среди погибших. 24 мая 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в катастрофе самолета.

Россия постоянно отрицает все результаты расследования. В Москве с его выводами не согласны и утверждают, что оно игнорирует информацию, предоставленную российской стороной.

В российских СМИ и заявлениях официальных лиц, в том числе с Минобороны России, назывались совершенно разные, часто взаимоисключающие, версии катастрофы, которые должны снять вину с России — в ней обвиняли, в частности, украинских военных. Однако в ходе расследования все они были опровергнуты.

По количеству жертв катастрофа Boeing 777 стала самой крупной в истории Украины и всего в XXI в., если не учитывать терактов 11 сентября 2001 года; смертоносным сбиванием пассажирского самолета.

Сбивания Боинга вызвало новую волну международных санкций западных государств против Российской Федерации. Многие эксперты считают это “переломной точкой” в отношениях Российской Федерации с Соединенными Штатами, Европейским Союзом и их союзниками.