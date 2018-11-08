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В Нидерландах начинают осознавать манипуляцию России по MH17 - Зеркаль

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Россия вынуждена терять имидж на международной арене из-за ситуации с крушением самолета рейса MH17. Такое мнение на международной конференции выразила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Так, как это было, когда рассматривали вопрос о создании трибунала по MH17, когда Россия единственная использовала право вето и этот суд не был создан”, — привела пример Зеркаль.

Она заявила, что Россия пытается манипулировать правдой и сознанием относительно трагедии с “Боингом”.

“Возвращаясь к действиям России, надо посмотреть, как Россия манипулирует, и как в принципе неожиданно для России общество начинает осознавать эту манипуляцию. То, что сейчас происходит в Нидерландах — ответ общества на постоянное „изменение сценариев“, на вброс информации о том, что это все Украина виновна, и о том, что следствие якобы не принимает необходимые меры для расследования, это вызывает совсем другую реакцию”, — отметила дипломат.

Как ранее информировал УНН, Самолет “Боинг-777” Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитным ракетным комплексом “Бук” над зоной российской гибридной агрессии на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — все, кто был на борту. При согласии Украины, на территории которой произошла трагедия, международное расследование — как техническое, так и уголовное — возглавили Нидерланды, граждане которых было больше всего среди погибших. 24 мая 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в катастрофе самолета.

Россия постоянно отрицает все результаты расследования. В Москве с его выводами не согласны и утверждают, что оно игнорирует информацию, предоставленную российской стороной.

В российских СМИ и заявлениях официальных лиц, в том числе с Минобороны России, назывались совершенно разные, часто взаимоисключающие, версии катастрофы, которые должны снять вину с России — в ней обвиняли, в частности, украинских военных. Однако в ходе расследования все они были опровергнуты.

По количеству жертв катастрофа Boeing 777 стала самой крупной в истории Украины и всего в XXI в., если не учитывать терактов 11 сентября 2001 года; смертоносным сбиванием пассажирского самолета.

Сбивания Боинга вызвало новую волну международных санкций западных государств против Российской Федерации. Многие эксперты считают это “переломной точкой” в отношениях Российской Федерации с Соединенными Штатами, Европейским Союзом и их союзниками.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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