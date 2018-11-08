Зеркаль: У Нідерландах починають усвідомлювати маніпуляцію Росії щодо MH17
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Росія вимушена втрачати імідж на міжнародній арені через ситуацію із падінням літака рейсу MH17. Таку думку на міжнародній конференції висловила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, інформує УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
“Так, як це було, коли розглядали питання щодо створення трибуналу щодо MH17, коли Росія єдина використала право вето і цей трибунал не було створено”, — навела приклад Зеркаль.
Вона заявила, що Росія намагається маніпулювати правдою і свідомістю щодо трагедії із “Боїнгом”.
“Повертаючись до дій Росії, треба подивитись, як Росія маніпулює, і як ось в принципі несподівано для Росії суспільство починає усвідомлювати цю маніпуляцію. Те, що зараз відбувається в Нідерландах, — відповідь суспільства на постійну „зміну сценаріїв“, на вкиди інформації щодо того, що це все Україна винна, і щодо того, що слідство начебто не вживає потрібних заходів для розслідування, (це — ред.) викликає зовсім іншу реакцію”, — зазначила дипломат.
Як раніше інформував УНН, Літак “Боїнг-777” Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий зенітним ракетним комплексом “Бук” над зоною російської гібридної агресії на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей — усі, хто був на борту. За згодою України, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування — як технічне, так і кримінальне — очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих. 24 травня 2018 влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили РФ в катастрофі літака.
Росія постійно заперечує всі результати розслідування. У Москві з його висновками не згодні і стверджують, що воно ігнорує інформацію, надану російською стороною.
У російських ЗМІ і заявах офіційних осіб, зокрема з Міноборони Росії, називалися цілком різні, часто взаємовиключні, версії катастрофи, що мали б зняти вину з Росії — в ній звинувачували, зокрема, українських військових. Проте в перебігу розслідування всі вони були спростовані.
За кількістю жертв катастрофа Boeing 777 стала найбільшою в історії України і загалом у XXI ст., якщо не враховувати терактів 11 вересня 2001 року; найсмертоноснішим збиттям пасажирського літака.
Збиття Боїнга спричинило нову хвилю міжнародних санкцій західних держав проти Російської Федерації. Чимало експертів вважають це “переломною точкою” у стосунках Російської Федерації зі Сполученими Штатами, Європейським Союзом та їхніми союзниками.