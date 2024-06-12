Киев • УНН
5 из 6 ракет, включая один «Кинжал», и все 24 ударных беспилотника "Шахед", запущенных российскими войсками, были сбиты над Украиной ночью.
В небе над Украиной ночью сбиты 5 из 6 ракет, в том числе один "Кинжал", и все из 24 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, сообщил в среду командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.
Детали
В ночь на 12 июня, по словам командующего ВС ВСУ, оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА. Всего - 30 средств воздушного нападения:
К отражению воздушного нападения противника, по его словам, были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей: 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 24 ударные БпЛА типа "Shahed-131/136"
Противовоздушная оборона, как отметил командующий, работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.
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