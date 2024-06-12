В небе над Украиной ночью сбиты 5 из 6 ракет, в том числе один "Кинжал", и все из 24 ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, сообщил в среду командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

В ночь на 12 июня, по словам командующего ВС ВСУ, оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА. Всего - 30 средств воздушного нападения:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл. - рф);

1 баллистическая ракета «Искандер-М» (с территории Крыма);

1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал» (из воздушного пространства Тамбовской обл. - рф);

24 ударные БпЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков - Ейск, Приморско-Ахтарск - рф).

К отражению воздушного нападения противника, по его словам, были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей: 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 24 ударные БпЛА типа "Shahed-131/136" - написал Олещук в Telegram.

Противовоздушная оборона, как отметил командующий, работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

На Киевщине в результате вражеской агрессии ранен один человек и повреждены промышленные и частные объекты