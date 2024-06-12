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У небі над Україною вночі збито "Кинджал" та ще 4 ракети та усі з 24 "шахедів"

У небі над Україною вночі збито "Кинджал" та ще 4 ракети та усі з 24 "шахедів"

Київ • УНН

 • 38537 перегляди

5 з 6 ракет, включаючи один "Кинджал", і всі 24 ударних безпілотника "Шахед", запущених російськими військами, були збиті над Україною вночі.

У небі над Україною вночі збито 5 із 6 ракет, у тому числі один "Кинджал", та усі з 24 ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами, повідомив у середу командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.

Деталі

У ніч на 12 червня, зі слів командувача ПС ЗСУ, окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА. Усього - 30 засобів повітряного нападу: 

  • 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – рф); 
  • 1 балістична ракета «Іскандер-М» (із території Криму); 
  • 1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл. – рф); 
  • 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).

До відбиття повітряного нападу противника, з його слів, було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей: 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 4 крилаті ракети Х-101/Х-555; 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136"

- написав Олещук у Telegram.

Протиповітряна оборона, як зазначив командувач, працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

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