У небі над Україною вночі збито "Кинджал" та ще 4 ракети та усі з 24 "шахедів"
Київ • УНН
5 з 6 ракет, включаючи один "Кинджал", і всі 24 ударних безпілотника "Шахед", запущених російськими військами, були збиті над Україною вночі.
У небі над Україною вночі збито 5 із 6 ракет, у тому числі один "Кинджал", та усі з 24 ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами, повідомив у середу командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.
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У ніч на 12 червня, зі слів командувача ПС ЗСУ, окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні БпЛА. Усього - 30 засобів повітряного нападу:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – рф);
- 1 балістична ракета «Іскандер-М» (із території Криму);
- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл. – рф);
- 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).
До відбиття повітряного нападу противника, з його слів, було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей: 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; 4 крилаті ракети Х-101/Х-555; 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136"
Протиповітряна оборона, як зазначив командувач, працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.
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