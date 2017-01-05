В НБУ прокомментировали ситуацию на валютном рынке после Нового года
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. На этой неделе на межбанковском валютном рынке наблюдается временное избыточное предложение иностранной валюты, которе сформировалось в результате стечения новогодних выходных дней в Украине с рабочими днями в США и Европе. Об этом заявил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, передает УНН.
В ведомстве заявили, что в течение этих дней валютная выручка, продолжала поступать через корреспондентские счета украинских банков в США и Европе и накапливалась для продажи в первые послепраздничные рабочие дни. Именно поэтому, предложение валюты на этой неделе преобладает над спросом на нее.
В связи с этим, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривны и одновременно пополнить международные резервы, Национальный банк Украины сегодня, 5 января 2017 года, объявил о проведении аукциона по покупке иностранной валюты. Объем аукциона - до 100 млн. долл. США.
Напомним, сегодня во время проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины приобрел 67,8 млн долл.