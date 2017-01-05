В НБУ прокоментували ситуацію на валютному ринку після Нового року

У відомстві заявили, що протягом цих днів валютна виручка, продовжувала надходити через кореспондентські рахунки українських банків в США та Європі і накопичувалася для продажу в перші післясвяткові робочі дні. Саме тому, пропозиція валюти цього тижня переважає над попитом на неї.

У зв’язку з цим, щоб запобігти надмірним коливанням обмінного курсу гривні та водночас поповнити міжнародні резерви, Національний банк України сьогодні, 5 січня 2017 року, оголосив про проведення аукціону з купівлі іноземної валюти. Обсяг аукціону — до 100 млн. дол. США.

Нагадаємо, сьогодні під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 67,8 млн дол.