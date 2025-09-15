$41.280.03
В НБУ подтвердили актуальность основ денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу: детали

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Данный документ был утвержден в 2024 году и является стратегическим ориентиром монетарной политики Национального банка Украины.

В НБУ подтвердили актуальность основ денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу: детали

Совет Национального банка Украины подтвердил актуальность "Основных принципов денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Детали

Эти принципы были утверждены еще в сентябре 2024 года – данный документ является стратегическим ориентиром монетарной политики Национального банка.

Он определяет цели, задачи и принципы монетарной политики, а также особенности применения монетарных инструментов на время полномасштабной войны и определенный период послевоенного восстановления, отметили в НБУ.

Там добавили, что курсовая гибкость позволяет усилить устойчивость украинской экономики и валютного рынка к внутренним и внешним шокам, уменьшает риск накопления внешнеторговых дисбалансов и способствует защите международных резервов.

Напомним

В августе 2025 года инфляция продолжила замедляться – до 13,2% в годовом измерении. В месячном измерении цены снизились на 0,2%.

Евгений Устименко

ЭкономикаФинансы
Национальный банк Украины
Украина