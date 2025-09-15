$41.280.03
Ексклюзив
14:18 • 3262 перегляди
Ринок криптовалют в Україні легалізують ще не скоро. У Раді пояснили причину
Ексклюзив
12:27 • 11186 перегляди
Кількість злочинів з незареєстрованою зброєю зростає: названо регіони-лідери
Ексклюзив
09:58 • 16490 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 42492 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 31647 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 30427 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 34953 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 56861 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 72679 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 105623 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
У НБУ підтвердили актуальність засад грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу: деталі

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Даний документ був затверджений у 2024 році і є стратегічним дороговказом монетарної політики Національного банку України.

У НБУ підтвердили актуальність засад грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу: деталі

Рада Національного банку України підтвердила актуальність "Основних засад грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.

Деталі

Ці засади були затверджені ще у вересні 2024 року - даний документ є стратегічним дороговказом монетарної політики Національного банку.

Він визначає цілі, завдання та принципи монетарної політики, а також особливості застосування монетарних інструментів на час повномасштабної війни та певний період повоєнного відновлення, зазначили в НБУ.

Там додали, що курсова гнучкість дає змогу посилити стійкість української економіки і валютного ринку до внутрішніх та зовнішніх шоків, зменшує ризик накопичення зовнішньоторговельних дисбалансів та сприяє захисту міжнародних резервів.

Нагадаємо

У серпні 2025 року інфляція продовжила сповільнюватися - до 13,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни знизилися на 0,2%.

Євген Устименко

ЕкономікаФінанси
Національний банк України
Україна