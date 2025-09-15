У НБУ підтвердили актуальність засад грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу: деталі
Київ • УНН
Даний документ був затверджений у 2024 році і є стратегічним дороговказом монетарної політики Національного банку України.
Рада Національного банку України підтвердила актуальність "Основних засад грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.
Деталі
Ці засади були затверджені ще у вересні 2024 року - даний документ є стратегічним дороговказом монетарної політики Національного банку.
Він визначає цілі, завдання та принципи монетарної політики, а також особливості застосування монетарних інструментів на час повномасштабної війни та певний період повоєнного відновлення, зазначили в НБУ.
Там додали, що курсова гнучкість дає змогу посилити стійкість української економіки і валютного ринку до внутрішніх та зовнішніх шоків, зменшує ризик накопичення зовнішньоторговельних дисбалансів та сприяє захисту міжнародних резервів.
Нагадаємо
У серпні 2025 року інфляція продовжила сповільнюватися - до 13,2% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни знизилися на 0,2%.