В НБУ планируют создать пособие для потребителей услуг небанковских финкомпаний
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Национальном банке Украины планируют разработать пособие, в котором размещена информация, на что следует обращать внимание потребителю финансовой услуги, когда он обращается в небанковские финансовые компании. Об этом рассказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
“В наших планах разработать и утвердить стандарты раскрытия информации небанковскими финансовыми учреждениями. На практике это очень просто. Подобные стандарты сегодня уже работают в банках. Чтобы вам, как потребителям, было легче — мы разработаем специальный формат, в котором финансовое учреждение должно будет раскрыть все составляющие цены той услуги, которые вы приобретете в нее. Это первый пункт. Второй пункт — мы еще планируем разработать некое пособие, на что следует обращать внимание потребителю финансовой услуги, когда он обращается в ту или иную финансовую компанию: на стоимость, на штрафные санкции и на другое, для того, чтобы принимая решение о приобретении той или иной услуги вы принимали это решение на базе полной информации”, — сказала Екатерина Рожкова.
Она также добавила, что информацию можно будет сравнивать в понятном и одинаковом формате.
Напомним, Украина не планирует ограничивать ставки по коротким кредитам.