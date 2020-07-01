В НБУ планують створити посібник для споживачів послуг небанківських фінкомпаній
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. В Національному банку України планують розробити посібник, у якому вміщена інформація, на що слід звертати увагу споживачеві фінансової послуги, коли він звертається у небанківську фінансову компанію. Про це розповіла перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
“В наших планах розробити та затвердити стандарти розкриття інформації небанківськими фінансовими установами. На практиці це дуже просто. Подібні стандарти сьогодні вже працюють в банках. Аби вам, як споживачам, було легше — ми розробимо спеціальний формат, в якому фінансова установа повинна буде розкрити всі складові ціни тієї послуги, які ви придбаєте в неї. Це перший пункт. Другий пункт — ми ще плануємо розробити такий собі наче посібник, на що слід звертати увагу споживачеві фінансової послуги, коли він звертається в ту чи іншу фінансову компанію: на вартість, на штрафні санкції і на таке інше, для того, аби приймаючи рішення про придбання тієї чи іншої послуги ви приймали це рішення на базі повної інформації”, — сказала Катерина Рожкова.
Вона також додала, що інформацію можна буде порівнювати у зрозумілому та однаковому форматі.
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