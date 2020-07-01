Україна не планує обмежувати ставки за короткими кредитам - НБУ

“Держава дійсно на сьогодні не визначає ставку. Чому не визначає, тому що кожен кредит має свою специфіку. Довгий кредит, наприклад, іпотечний кредит, це одна ставка, оскільки цей кредит на велику суму, який виплачується роками. Тому ставка там нижча. Кредит короткий, особливо, якщо він на тиждень або на два — він буде більш дорогий. І дійсно річна ставка може там досягати сотні відсотків. Це треба розуміти. Наразі держава, користуючись європейським досвідом, не планує обмежувати ставки... Ми будемо дуже пильно слідкувати за добросовісною поведінкою фінансових компаній. І якщо ми побачимо, що потребуються якісь додаткові державні інструменти, для того, щоб захистити права споживачів, ми будемо їх використовувати”, — сказав Олександр Бевз.

Він додав, що якщо компанія поводиться недобросовісно — потрібно звертатися до НБУ. Всі скарги будуть збиратися і вирішувати проблеми системно.

Нагадаємо, в НБУ розповіли, як зміниться небанківський фінансовий ринок вже цього року.