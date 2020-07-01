В НБУ розповіли, як зміниться небанківський фінансовий ринок вже цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Цього року небанківський фінансовий ринок зміниться на краще — стане прозорішим і відкритішим. Про це розповіла перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
“(Небанківський фінансовий ринок — ред.) зміниться на краще. Стане прозорішим, відкритішим, стійкішим. Буде більше комунікувати як із своїми клієнтами, так і з регулятором”, — сказала Катерина Рожкова, відповідаючи на запитання, як зміниться небанківський фінансовий ринок вже цього року.
Нагадаємо, НБУ став регулятором більшості небанківських фінустанов.