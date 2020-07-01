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НБУ став регулятором більшості небанківських фінустанов: що зміниться

НБУ став регулятором більшості небанківських фінустанов: що зміниться

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Сьогодні Національний банк став регулятором більшості небанківських фінансових установ. Про цілі та підходи до ліцензування розповіла перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

“Сьогодні Національний банк став регулятором більшості небанківських фінансових установ. Ми дуже довго готувалися. Які наші цілі - вони незмінні. Наше завдання забезпечити сталу, прозору роботу всього фінансового сектору. Ми багато разів говорили про те, що фінансовий сектор і всі компанії, представлені на ньому, вони як сполучені посудини, і тому регулювання і макропруденційне регулювання фінансового сектору повинне бути однаковим для всіх фінансових установ. Як ми будемо підходити до ліцензування, нагляду, методології, якихось додаткових вимог - перше, як ми і говорили, перші пів року не буде ніяких змін”, - сказала Катерина Рожкова.

Вона зазначила, що це зроблено задля того, щоб перехід між регуляторами відбувся максимально комфортно як для учасників ринку, так і для споживачів фінансових послуг.

“В поточному році ми будемо керуватися тими нормативними документами, які були напрацьовані Національною комісією з регулювання фінансових послуг. Разом з тим, звичайно, ми розробляємо нові підходи. Чим суттєво вони будуть відрізнятися - в першу чергу ми будемо запроваджувати ризикоорієнтований підхід. Що це значить на практиці - ми розділяємо небанківські фінансові установи на ті, які мають зобов’язання перед клієнтами, перед фізичними особами, перед малим, середнім бізнесом”, - додала Катерина Рожкова.

За її словами, зобов’язання можуть бути в будь-якій формі - у вигляді вкладів чи депозитів чи у формі страхових виплат.

“Тож такі компанії, які будуть мати зобов’язання, будуть мати і посилені вимоги з точки зору регулятора. Як з точки зору ліцензування, стандартів корпоративного управління, дотримання пруденційних нормативів”, - зазначила Катерина Рожкова.

Вона додала, що до компаній, які таких зобов’язань не мають - вимоги регулятора будуть менш серйозними.

Нагадаємо, у НБУ запевнили, що зачистки фінринку через закон про "спліт" не буде.

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