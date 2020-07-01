НБУ став регулятором більшості небанківських фінустанов: що зміниться

“Сьогодні Національний банк став регулятором більшості небанківських фінансових установ. Ми дуже довго готувалися. Які наші цілі - вони незмінні. Наше завдання забезпечити сталу, прозору роботу всього фінансового сектору. Ми багато разів говорили про те, що фінансовий сектор і всі компанії, представлені на ньому, вони як сполучені посудини, і тому регулювання і макропруденційне регулювання фінансового сектору повинне бути однаковим для всіх фінансових установ. Як ми будемо підходити до ліцензування, нагляду, методології, якихось додаткових вимог - перше, як ми і говорили, перші пів року не буде ніяких змін”, - сказала Катерина Рожкова.

Вона зазначила, що це зроблено задля того, щоб перехід між регуляторами відбувся максимально комфортно як для учасників ринку, так і для споживачів фінансових послуг.

“В поточному році ми будемо керуватися тими нормативними документами, які були напрацьовані Національною комісією з регулювання фінансових послуг. Разом з тим, звичайно, ми розробляємо нові підходи. Чим суттєво вони будуть відрізнятися - в першу чергу ми будемо запроваджувати ризикоорієнтований підхід. Що це значить на практиці - ми розділяємо небанківські фінансові установи на ті, які мають зобов’язання перед клієнтами, перед фізичними особами, перед малим, середнім бізнесом”, - додала Катерина Рожкова.

За її словами, зобов’язання можуть бути в будь-якій формі - у вигляді вкладів чи депозитів чи у формі страхових виплат.

“Тож такі компанії, які будуть мати зобов’язання, будуть мати і посилені вимоги з точки зору регулятора. Як з точки зору ліцензування, стандартів корпоративного управління, дотримання пруденційних нормативів”, - зазначила Катерина Рожкова.

Вона додала, що до компаній, які таких зобов’язань не мають - вимоги регулятора будуть менш серйозними.

Нагадаємо, у НБУ запевнили, що зачистки фінринку через закон про "спліт" не буде.