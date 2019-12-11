У НБУ запевнили, що зачистки фінринку через закон про "спліт" не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Національний банк України не ставить собі на меті проведення "зачистки" ринку фінансових послуг через закон про "спліт". Про це заявив голова Нацбанку Яків Смолій, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.
"Нацбанк всупереч поширеному міфу не ставить собі за мету проведення будь-якої "зачистки" ринку, натомість бачить своєю ціллю гармонізацію регулювання фінансового сектору та усунення регуляторного арбітражу, коли частина фінансового ринку регулюється і контролюється системно, а інша частина зазнає прогалин чи фрагментарного регулювання", - цитують у пресслужбі Смолія.
Також зазначається, що одним з напрямів роботи Нацбанку з ринком кредитних спілок є посилення захисту прав споживачів, зокрема шляхом підвищення прозорості ринку.
Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг", більш відомий як "спліт".