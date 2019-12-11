В НБУ заверили, что зачистки финрынка из-за закона о "сплите" не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Национальный банк Украины не ставит себе целью проведение "зачистки" рынка финансовых услуг из-за закона о "сплите". Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Нацбанк вопреки распространенному мифу не ставит себе целью проведение какой-либо "зачистки" рынка, при этом видит своей целью гармонизацию регулирования финансового сектора и устранение регуляторного арбитража, когда часть финансового рынка регулируется и контролируется системно, а другая часть подвергается пробелам или фрагментарному регулированию" , - цитируют в пресс-службе Смолия.
Также отмечается, что одним из направлений работы Нацбанка с рынком кредитных союзов является усиление защиты прав потребителей, в частности путем повышения прозрачности рынка.
Напомним, 16 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг", более известный как "сплит".