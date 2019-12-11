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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В НБУ заверили, что зачистки финрынка из-за закона о "сплите" не будет

В НБУ заверили, что зачистки финрынка из-за закона о "сплите" не будет

Киев  •  УНН

 • 10247 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Национальный банк Украины не ставит себе целью проведение "зачистки" рынка финансовых услуг из-за закона о "сплите". Об этом заявил председатель Нацбанка Яков Смолий, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Нацбанк вопреки распространенному мифу не ставит себе целью проведение какой-либо "зачистки" рынка, при этом видит своей целью гармонизацию регулирования финансового сектора и устранение регуляторного арбитража, когда часть финансового рынка регулируется и контролируется системно, а другая часть подвергается пробелам или фрагментарному регулированию" , - цитируют в пресс-службе Смолия.

Также отмечается, что одним из направлений работы Нацбанка с рынком кредитных союзов является усиление защиты прав потребителей, в частности путем повышения прозрачности рынка.

Напомним, 16 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг", более известный как "сплит".

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