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НБУ стал регулятором большинства небанковских финучреждений: что изменится

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Сегодня Национальный банк стал регулятором большинства небанковских финансовых учреждений. О целях и подходах к лицензированию рассказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Сегодня Национальный банк стал регулятором большинства небанковских финансовых учреждений. Мы очень долго готовились. Какие наши цели - они неизменны. Наша задача обеспечить постоянную прозрачную работу всего финансового сектора. Мы много раз говорили о том, что финансовый сектор и все компании, представленные на нем, они как сообщающиеся сосуды, и поэтому регулирование и макропруденциальное регулирования финансового сектора должно быть одинаковым для всех финансовых учреждений. Как мы будем подходить к лицензированию, надзору, методологии, каким-то дополнительным требованиям - во-первых, как мы и говорили, первые полгода не будет никаких изменений", - сказала Екатерина Рожкова.

Она отметила, что это сделано для того, чтобы переход между регуляторами состоялся максимально комфортно как для участников рынка, так и для потребителей финансовых услуг.

"В текущем году мы будем руководствоваться теми нормативными документами, которые были наработаны Национальной комиссией по регулированию финансовых услуг. Вместе с тем, конечно, мы разрабатываем новые подходы. Чем существенно они будут отличаться - в первую очередь мы будем вводить рискоориентированный подход. Что это значит на практике - мы разделяем небанковские финансовые учреждения на те, которые имеют обязательства перед клиентами, перед физическими лицами, перед малым, средним бизнесом", - добавила Екатерина Рожкова.

По ее словам, обязательства могут быть в любой форме - в виде вкладов или депозитов или в форме страховых выплат.

"Поэтому такие компании, которые будут иметь обязательства, будут иметь и ужесточенные требования с точки зрения регулятора. Как с точки зрения лицензирования, стандартов корпоративного управления, соблюдения пруденциальных нормативов", - отметила Екатерина Рожкова.

Она добавила, что к компаниям, которые таких обязательств не имеют - требования регулятора будут менее серьезными.

Напомним, в НБУ заверили, что зачистки финрынка из-за закона о "сплите" не будет.

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