В НБУ рассказали, как изменится небанковский финансовый рынок уже в этом году

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 56263 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 78088 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 114118 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 122711 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 124671 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 164442 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 120072 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 151615 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104842 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103024 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В НБУ рассказали, как изменится небанковский финансовый рынок уже в этом году

В НБУ рассказали, как изменится небанковский финансовый рынок уже в этом году

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. В этом году небанковский финансовый рынок изменится к лучшему — станет прозрачным и открытым. Об этом рассказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

“(Небанковский финансовый рынок — ред.) изменится к лучшему. Станет прозрачным, открытым, более устойчивым. Будет больше коммуницировать как со своими клиентами, так и с регулятором”, — сказала Екатерина Рожкова, отвечая на вопрос, как изменится небанковский финансовый рынок в этом году.

Напомним, НБУ стал регулятором большинства небанковских финучреждений.

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