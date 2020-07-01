В НБУ рассказали, как изменится небанковский финансовый рынок уже в этом году
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В этом году небанковский финансовый рынок изменится к лучшему — станет прозрачным и открытым. Об этом рассказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
“(Небанковский финансовый рынок — ред.) изменится к лучшему. Станет прозрачным, открытым, более устойчивым. Будет больше коммуницировать как со своими клиентами, так и с регулятором”, — сказала Екатерина Рожкова, отвечая на вопрос, как изменится небанковский финансовый рынок в этом году.
Напомним, НБУ стал регулятором большинства небанковских финучреждений.