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Украина не планирует ограничивать ставки по коротким кредитам - НБУ

Украина не планирует ограничивать ставки по коротким кредитам - НБУ

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Украина не планирует ограничивать ставку по краткосрочным кредитам, но будет следить за добросовестным поведением финансовых компаний. Об этом сказал директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

“Государство действительно сегодня не определяет ставку. Почему не определяет, потому что каждый кредит имеет свою специфику. Долгий кредит, например, ипотечный кредит, это одна ставка, поскольку этот кредит на большую сумму, который выплачивается годами. Поэтому ставка там ниже. Кредит короткий, особенно, если он на неделю или две — он будет более дорогой. И действительно годовая ставка может там достигать сотни процентов. Это надо понимать. Сейчас государство, пользуясь европейским опытом, не планирует ограничивать ставки... Мы будем очень внимательно следить за добросовестным поведением финансовых компаний. И если мы увидим, что требуются какие-то дополнительные государственные инструменты, для того, чтобы защитить права потребителей, мы будем их использовать”, — сказал Александр Бевз.

Он добавил, что если компания ведет себя недобросовестно — нужно обращаться к НБУ. Все жалобы будут собираться и решать проблемы системно.

Напомним, в НБУ рассказали, как изменится небанковский финансовый рынок в этом году.

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