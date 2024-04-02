В Нацполиции рассказали, как доставляют людей в центры комплектования, которых ТЦК подают в розыск

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  25882 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  36349 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  82528 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
  •  118804 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
  •  117389 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118361 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  170089 просмотра

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Эксклюзив
В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья
1 апреля 2024, 09:19  •  107018 просмотра

В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  229128 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  192897 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  170089 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  443437 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  415621 просмотра

В Нацполиции рассказали, как доставляют людей в центры комплектования, которых ТЦК подают в розыск

Национальная полиция доставляет лиц, уклоняющихся от призыва, на призывные участки и в военные комиссариаты, где уполномоченные работники составляют на них административные протоколы за нарушение законодательства о военной службе.

Общество •   •  10970 просмотра
В Нацполиции рассказали, как доставляют людей в центры комплектования, которых ТЦК подают в розыск

По следам Андрея Шевченко: нападающий Жироны Артем Довбик поражает Европу бомбардирскими достижениями

Украинский нападающий Артем Довбик, играя за "Жирону" в испанской Ла-Лиге, пересекает отметку 16 забитых голов. Сейчас он становится вторым украинцем после Андрея Шевченко, который забил более 15 голов в топ-чемпионатах мира.

спорт •   •  7859 просмотра
По следам Андрея Шевченко: нападающий Жироны Артем Довбик поражает Европу бомбардирскими достижениями

Международный Реестр убытков официально открыли для подачи заявлений

Международный реестр убытков для Украины (RD4U) открыт для подачи заявок на документирование убытков от российской агрессии, которые будут служить основанием для подачи заявлений на компенсацию.

Война •   •  10143 просмотра
Международный Реестр убытков официально открыли для подачи заявлений

Электроподстанция в Севастополе выведена из строя: источники о результатах подрыва

В оккупированном Севастополе после взрыва выведена из строя электроподстанция, которая питала военную инфраструктуру противника.

Война •   •  23358 просмотра
Электроподстанция в Севастополе выведена из строя: источники о результатах подрыва

"Встреча, о которой мало можно говорить публично": посол и спецпредставительница США Прицкер встретились с городским головой Львова

Посол США в Украине Бриджит Бринк и Специальный представитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер встретились с мэром Львова Андреем Садовым, чтобы обсудить возможности дальнейшего развития украинской экономики и пути объединения украинской и американской общин для достижения этой цели.

Война •   •  22536 просмотра
"Встреча, о которой мало можно говорить публично": посол и спецпредставительница США Прицкер встретились с городским головой Львова

Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция

Через приложение "Дія" украинцы теперь могут подавать заявки в международный Реестр убытков, который будет служить основой для будущего возмещения убытков, причиненных российской агрессией.

Общество •   •  18755 просмотра
Заявление в международный Реестр убытков можно подать через "Дія": видеоинструкция

Кулеба в Гааге рассказал о результатах по восстановлению справедливости для украинцев

Кулеба подчеркнул ощутимые результаты Украины в восстановлении справедливости: запуск Реестра убытков для возмещения, создание Международного центра по преследованию преступления агрессии против Украины, получение ордеров МУС на арест, в том числе путина, и первые решения об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.

Война •   •  17758 просмотра
Кулеба в Гааге рассказал о результатах по восстановлению справедливости для украинцев

Экспорт Украины в марте достиг 3,2 млрд долл. и приблизился к довоенному уровню - Минэкономики

В марте 2023 года экспорт товаров из Украины составил 11,8 млн тонн на сумму $3,2 млрд, приблизившись к уровню, предшествовавшему вторжению.

Экономика •   •  17155 просмотра
Экспорт Украины в марте достиг 3,2 млрд долл. и приблизился к довоенному уровню - Минэкономики

Лидер ХДС/ХСС в Бундестаге заявил о шансе для передачи Taurus Украине

Лидер фракции ХДС/ХСС в Бундестаге заявляет, что существует вероятность поставки Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus, а министр иностранных дел Германии предостерегает от публичных дискуссий на эту тему.

Война •   •  18150 просмотра
Лидер ХДС/ХСС в Бундестаге заявил о шансе для передачи Taurus Украине

Опендатабот: почти 400 судебных дел выиграли украинцы против россии

С начала полномасштабной войны украинцы выиграли 397 судебных дел против России по возмещению ущерба, причем 91 решение было вынесено за первые три месяца 2024 года, а 2 апреля 2024 года Гаага откроет Реестр убытков для Украины, чтобы принимать заявления от граждан, пострадавших от российского вторжения.

Война •   •  17885 просмотра
Опендатабот: почти 400 судебных дел выиграли украинцы против россии