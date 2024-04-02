В Нацполиции рассказали, как доставляют людей в центры комплектования, которых ТЦК подают в розыск

Органы Национальной полиции получают обращения от центров комплектования относительно тех, кто уклоняется от призыва, и только доставляют таких людей в ТЦК и СП, где уполномоченные офицеры ТЦК составляют на них административные протоколы. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев, передает УНН.

Так, в соответствии со статьей 38 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" органы Национальной полиции получают в установленном порядке обращения от ТЦК и СП. Такой механизм урегулирован постановлением Кабинета министров, где предусмотрено обращение. Такое обращение направляется в подразделения Нацполиции, далее полицейские вбивают информацию в единый учет информационной подсистемы Нацполиции и начинают проверку. После установления таких лиц мы доставляем - исключительно доставляем - в ближайший ТЦК и СП с целью выяснения всех обстоятельств и составления административного протокола уполномоченным офицером ТЦК согласно статье 210 КУоАП, - сказал Ахрамеев.

Он отметил, что после доставки военнообязанных в ТЦК, уполномоченный офицер составляет протокол, в котором указывается время и место рассмотрения дела по существу и когда лицо прибывает, или сразу на месте, выносится постановление.

Если лицо не явилось по повестке по уважительным причинам, то постановлением закрывается административное дело. Если же лицо не имеет возможности доказать, что оно не явилось по важным причинам, то составляется постановление о наложении административного штрафа, - добавил Ахрамеев.

Напомним

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