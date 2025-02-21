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В НАТО предостерегают от "Минска-3" и призывают усилить гарантии безопасности Украине

В НАТО предостерегают от "Минска-3" и призывают усилить гарантии безопасности Украине

Киев  •  УНН

 • 8192 просмотра

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Старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер заявил о необходимости предотвратить подписание "Минска-3". Альянс предоставил Украине военную помощь на более чем 50 млрд евро и призывает европейских союзников увеличить поддержку.

Партнеры Украины хотят быть уверены, что не может быть никакого повторного нападения россии на Украину или нападения на территорию НАТО, поэтому стоит не допустить подписания "Минск-3", а для этого надо эффективные гарантии безопасности Украине. Об этом заявил старший представитель НАТО в Украине Патрик Тернер на Киевском форуме по безопасности, передает УНН.

Детали

Он отметил, что генсек НАТО Марк Рютте призвал увеличить помощь, чтобы улучшить позицию Украины на поле боя, а "следовательно - и за столом переговоров".

Союзники НАТО коллективно способствуют установлению справедливого и прочного мира, и это было совершенно ясно во время целого ряда встреч, которые состоялись в Брюсселе и других местах в течение последних дней. Партнеры хотят быть уверены, что не может быть никакого повторного нападения России на Украину или нападения на территорию НАТО 

- сказал Тернер.

Он подчеркнул, что по словам Рютте, "не должно быть никакого Минска-3", а должен быть прочный и длительный мир.

И это послание США, европейских членов Альянса, и это общее послание на протяжении последних дней 

- добавил Тернер.

Кроме того, НАТО в прошлом году предоставили военную помощь Украине на чуть более 50 миллиардов евро, из которых львиная доля составляет от Канады и Европы - 60%, а от США - 40%.

Он подчеркнул, что США призывают европейских союзников активизировать свои усилия, в частности, по безопасности в Европе, по оборонным расходам в поддержку Украины, гарантий безопасности и по "справедливому распределению бремени".

Безопасность не может быть гарантирована только одним или двумя странами, но европейские союзники должны и могут сделать шаг вперед и взять на себя большее бремя и большую часть ответственности. Мы все хотим видеть безопасное и процветающее будущее для этой великой страны и для всего мира в целом 

- резюмировал Тернер.

Напомним

Франция и Эстония проведут встречу министров обороны Европы в понедельник, чтобы обсудить, как усилить поддержку Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
bryusselБрюссель
kanadaКанада
frantsiyaФранция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина

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