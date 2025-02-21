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У НАТО застерігають від "Мінська-3" та закликають посилити гарантії безпеки Україні

У НАТО застерігають від "Мінська-3" та закликають посилити гарантії безпеки Україні

Київ • УНН

 • 26256 перегляди

Старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер заявив про необхідність запобігти підписанню "Мінська-3". Альянс надав Україні військову допомогу на понад 50 млрд євро та закликає європейських союзників збільшити підтримку.

Партнери України хочуть бути впевнені, що не може бути ніякого повторного нападу росії на Україну або нападу на територію НАТО, тому варто не допустити підписання "Мінськ-3", а для цього треба ефективні гарантії безпеки Україні. Про це заявив старший представник НАТО в Україні Патрік Тернер на Київському безпековому форумі, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що генсек НАТО Марк Рютте закликав збільшити допомогу, щоб покращити позицію Україну на полі бою, а "отже - і за столом переговорів".

Союзники НАТО колективно сприяють встановленню справедливого і тривалого миру, і це було абсолютно ясно під час цілої низки зустрічей, які відбулися в Брюсселі та інших місцях протягом останніх днів. Партнери хочуть бути впевнені, що не може бути ніякого повторного нападу росії на Україну або нападу на територію НАТО 

- сказав Тернер.

Він наголосив, що за словами Рютте, "не повинно бути ніякого Мінська-3", а має бути міцний і тривалий мир.

І це послання США, європейських членів Альянсу, і це спільне послання впродовж останніх днів 

- додав Тернер.

Окрім того, НАТО минулого року надали військову допомогу Україні на трохи більше 50 мільярдів євро, з яких левова частка становить від Канади та Європи - 60%, а від США - 40%.

Він наголосив, що США закликають європейських союзників активізувати свої зусилля, зокрема, щодо безпеки в Європі, щодо оборонних витрат на підтримку України, гарантій безпеки і щодо "справедливого розподілу тягаря".

Безпека не може бути гарантована лише одним або двома країнами, але європейські союзники повинні і можуть зробити крок вперед і взяти на себе більший тягар і більшу частину відповідальності. Ми усі хочемо бачити безпечне і процвітаюче майбутнє для цієї великої країни і для всього світу в цілому 

- резюмував Тернер.

Нагадаємо

Франція та Естонія проведуть зустріч міністрів оборони Європи в понеділок, щоб обговорити, як посилити підтримку України.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
mark-riutteМарк Рютте
natoNATO
briusselБрюссель
kanadaКанада
frantsiiaФранція
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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ukrainaУкраїна

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