В направлении Полтавы движутся две ракеты - Воздушные силы

В Воздушных силах предупредили, что в направлении Полтавы движутся две ракеты, передает УНН.

Ракета в направлении Полтавы! Еще ракета в том же направлении! - говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей остается!" - было указано в сообщении.

На Полтавщине ночью сбили два вражеских "шахеда"