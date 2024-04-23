Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
В направлении Полтавы движутся две ракеты - Воздушные силы
В Германии ассистента евродепутата от AfD заподозрили в шпионаже на Китай
"По техническим причинам": ГП "Документ" временно не выдает готовые документы за рубежом
Студенты сами будут выбирать темп и продолжительность обучения: парламент принял решение
54-летний мужчина погиб под поездом во время перехода пути на Киевщине
россияне ударили по Харькову: попали в частный сектор
Армия рф нанесла ракетный удар по Днепровскому району: четверо раненых
С пользованием лесом и недрами больше всего разоблаченных преступных групп - экологическая прокуратура
Армия рф медленно продвигается на Донецком направлении - британская разведка
Смерть мобилизованного на Закарпатье: зарегистрировано уголовное производство
Популярные
Восстановление за счет ВСУ
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов
Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке
россияне ночью ударили авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Донецкой области
Вражеские силы несут потери: за сутки погибло 800 военнослужащих
Публикации
Восстановление за счет ВСУ
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит
В направлении Полтавы движутся две ракеты - Воздушные силы
Согласно предупреждению Военно-воздушных сил, две ракеты движутся в направлении Полтавы, в то время как в восточных и северо-восточных регионах была зафиксирована активность вражеской тактической авиации, что создает угрозу воздушных ударов по прифронтовым территориям.
В Германии ассистента евродепутата от AfD заподозрили в шпионаже на Китай
43-летнего помощника депутата Европарламента от AfD задержали в Дрездене по подозрению в шпионаже в пользу китайской разведки путем передачи информации о переговорах и решениях в Европарламенте.
"По техническим причинам": ГП "Документ" временно не выдает готовые документы за рубежом
По техническим причинам выдача готовых документов в зарубежных подразделениях Государственного предприятия "Документ" приостановлена.
Студенты сами будут выбирать темп и продолжительность обучения: парламент принял решение
Студенты смогут формировать собственную образовательную траекторию, регулировать темп и продолжительность обучения, а также менять профиль или специальность после года или полутора обучения.
54-летний мужчина погиб под поездом во время перехода пути на Киевщине
54-летний мужчина погиб, попав под поезд, когда переходил железнодорожные пути в Броварском районе Киевской области.
россияне ударили по Харькову: попали в частный сектор
Российские войска обстреляли Харьков, повредив автомобиль и частный дом в частном секторе города, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Армия рф нанесла ракетный удар по Днепровскому району: четверо раненых
Российские войска выпустили ракету по Днепровскому району, ранив четырех человек и вызвав два пожара.
С пользованием лесом и недрами больше всего разоблаченных преступных групп - экологическая прокуратура
За три года работы природоохранных прокуроров разоблачили 101 организованную преступную группу, из которых 67 - в сфере лесного хозяйства и 24 - в сфере недропользования, в том числе группу, причастную к незаконной вырубке вековых дубов в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, что нанесло ущерб на 59 миллионов гривен.
Армия рф медленно продвигается на Донецком направлении - британская разведка
российская армия медленно, но постепенно продвигается вперед в захвате населенных пунктов на Донецком направлении, в частности, захват Новомихайловки занял 73 дня, несмотря на ее ограниченную стратегическую важность.
Смерть мобилизованного на Закарпатье: зарегистрировано уголовное производство
По факту смерти мобилизованного военнослужащего при перевозке в учебный центр в Закарпатской области открыто уголовное производство по подозрению в превышении служебных полномочий военным должностным лицом.