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В МИД прокомментировали заявление главы Госдумы РФ о выходе областей из состава Украины

В МИД прокомментировали заявление главы Госдумы РФ о выходе областей из состава Украины

Киев  •  УНН

 • 9803 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины считают "отвлечением внимания" заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможности выхода из состава Украины ряда областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара в Facebook.

"Это заявление - классический набор штампов, предвзятости и манипуляций, которые Кремль широкомасштабно использует по этнонациональным вопросам в Украине", - отметил он.

"Отвлечь внимание мировой общественности от политики притеснения и запугивания Кремля на временно оккупированных территориях Украины, а также внутри России", - заявил Боднар.

По его мнению, прежде всего, формулировка "малые народы" никогда не использовалось в Украине, поскольку все народы, этносы, этнические группы абсолютно равными в своих правах, пользуются одинаковыми гарантиями защиты. Зато, в России доминирует подобный дискриминационный разделение на т.н. "большие" и "малые" народы, соответственно, "большими" и "малыми" правами.

Во-вторых, провокационные формулировки и тон заявления направлены против территориальной целостности Украины и укладываются в логику продолжения гибридной агрессии Рф против нашего государства, отметил Боднар.

"В-третьих, очевидно стремление раз разжечь межнациональную вражду в Украине. Хотя права национальных меньшинств в полной мере обеспечены украинским государством. Например, российское сообщество в Украине имеет все возможности для развития своей национальной идентичности, включая язык, культуру, традиции, религию , а также систему защиты своих прав. Логичным является вопрос - как обеспечены права украинцев в РФ, сколько школ имеет многомиллионная украинская община в РФ? ответ- ни одной! Закрыта единственная библиотека, маргинализированы украинские организации, запрещена СКУ, сотни политзаключенных...", заметил дипломат.

"Кроме того, российские оккупанты системно уничтожают украинское и крымскотатарское образование на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Автономной Республике Крым. За почти 6 лет оккупации в 76 (!) раз уменьшилось количество учеников в Крыму, которые учились на украинском языке: из 13000 учащихся осталось всего лишь 172 ученики ", констатировал Боднар.

"Вместе с прекращением деятельности системы культурных институтов, обеспечивающих потребности украинской общины полуострова, и почти полным уничтожением сети церковных институтов поместной Православной Церкви Украины, такая политика России в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является прямой дискримиациею относительно украинского и крымскотатарского общин на этих территориях", подытожил представитель МИД.

Напомним, ранее вице-премьер Кулеба ответил на заявления главы Госдумы: готовы принять пару областей РФ.

Как отмечал УНН ранее, глава министерства внутренних дел Украины раскритиковал слова председателя Госдумы России Вячеслава Володина о том, что из состава Украины якобы "могут выйти" несколько областей из-за "национализма и притеснения" национальных меньшинств.

Украинские Национальные Новости

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