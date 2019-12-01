В МЗС прокоментували заяву глави Держдуми РФ про вихід областей зі складу України

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України вважають "відволіканням уваги" заяву спікера Держдуми РФ В’ячеслава Володіна про можливість виходу зі складу України низки областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара у Facebook.