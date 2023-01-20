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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В МИД Польши раскритиковали отсутствие поставки танков Украине

Киев • УНН

 • 1406050 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Украина платит кровью в то время, когда мир колеблется относительно поставок основных боевых танков Leopard 2. Об этом чиновник написал в своем Twitter, передает УНН.

В МИД Польши раскритиковали отсутствие поставки танков Украине

Цитата

"Вооружение Украины для отпора российской агрессии – это не какое-то решение. Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена колебаний относительно доставки Leopard. Нам нужны действия сейчас", — написал Рау.

Контекст

Представленные в 1979 году танки немецкого производства Leopard 2 рассматриваются как жизненно важное современное военное транспортное средство, которое могло бы усилить силы Киева. Всего по всей Европе разбросано около 2000 машин Leopard 2 разного уровня готовности.

В последние дни официальные лица Германии заявили, что не будут отправлять свои танки Leopard в Украину и не позволят любой другой стране, на вооружении которой есть танки немецкого производства, делать это — если США также не согласятся отправить свои танки Abrams в Киев. Пентагон месяцами заявлял, что не намерен их отправлять, учитывая логистические затраты на их содержание.

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