В МИД Польши раскритиковали отсутствие поставки танков Украине

Цитата

"Вооружение Украины для отпора российской агрессии – это не какое-то решение. Украинская кровь проливается по-настоящему. Это цена колебаний относительно доставки Leopard. Нам нужны действия сейчас", — написал Рау.

Контекст

Представленные в 1979 году танки немецкого производства Leopard 2 рассматриваются как жизненно важное современное военное транспортное средство, которое могло бы усилить силы Киева. Всего по всей Европе разбросано около 2000 машин Leopard 2 разного уровня готовности.

В последние дни официальные лица Германии заявили, что не будут отправлять свои танки Leopard в Украину и не позволят любой другой стране, на вооружении которой есть танки немецкого производства, делать это — если США также не согласятся отправить свои танки Abrams в Киев. Пентагон месяцами заявлял, что не намерен их отправлять, учитывая логистические затраты на их содержание.