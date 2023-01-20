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В МЗС Польщі розкритикували відсутність поставки танків Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що Україна платить кров'ю у той час, коли світ вагається щодо постачання основних бойових танків Leopard 2. Про це чиновник написав у своєму Twitter, передає УНН.

В МЗС Польщі розкритикували відсутність поставки танків Україні

Цитата

"Озброєння України для відсічі російській агресії – це не якесь рішення. Українська кров проливається по-справжньому. Це ціна вагань щодо доставки Leopard. Нам потрібні дії зараз", — написав Рау.

Контекст

Представлені в 1979 році танки німецького виробництва Leopard 2 розглядаються як життєво важливий сучасний військовий транспортний засіб, який міг би посилити сили Києва. Загалом по всій Європі розкидано близько 2000 машин Leopard 2 різного рівня готовності.

Останніми днями офіційні особи Німеччини заявили, що не надсилатимуть свої танки Leopard в Україну і не дозволятимуть будь-якій іншій країні, на озброєнні якої є танки німецького виробництва, робити це — якщо США також не погодяться надіслати свої танки Abrams до Києва. Пентагон місяцями заявляв, що не має наміру їх надсилати, враховуючи логістичні витрати на їх утримання.

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