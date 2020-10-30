В МИД хотят установить истинную причину закрытия границы Беларусью

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 35886 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 58213 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 110090 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 94404 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 115102 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 92834 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100009 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103165 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101652 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101374 просмотра

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В МИД хотят установить истинную причину закрытия границы Беларусью

Киев  •  УНН

 • 14155 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Причина закрытия границы Беларусью для украинцев будет изучена для соответствующего реагирования. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.

“Мы сейчас консультируемся с Польшей и Литвой для того, чтобы отреагировать на него должным образом, но к сожалению это было ничем не спровоцированное решение белорусской стороны. Мы сожалеем, что они выбрали такой путь, но это при условии, если выяснится, что реальная причина — это не COVID-19, а большая политика. Мы сейчас этот вопрос изучаем и будем соответственно реагировать”, — рассказал Кулеба.

Напомним, Беларусь временно ограничивает въезд отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах.

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