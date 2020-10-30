В МИД хотят установить истинную причину закрытия границы Беларусью

“Мы сейчас консультируемся с Польшей и Литвой для того, чтобы отреагировать на него должным образом, но к сожалению это было ничем не спровоцированное решение белорусской стороны. Мы сожалеем, что они выбрали такой путь, но это при условии, если выяснится, что реальная причина — это не COVID-19, а большая политика. Мы сейчас этот вопрос изучаем и будем соответственно реагировать”, — рассказал Кулеба.

Напомним, Беларусь временно ограничивает въезд отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы, Польши и Украины в связи с эпидемической обстановкой в сопредельных странах.