В МЗС хочуть встановити справжню причину закриття кордону Білоруссю

“Ми зараз консультуємося з Польщею та Литвою для того, щоб відреагувати на нього належним чином, але на жаль це було нічим не спровоковане рішення білоруської сторони. Ми шкодуємо, що вони обрали такий шлях, але це за умови, якщо з’ясується, що реальна причина — це не COVID-19, а велика політика. Ми зараз це питання вивчаємо й будемо відповідно реагувати”, — розповів Кулеба.

Нагадаємо, Білорусь тимчасово обмежує в’їзд окремих категорій громадян з Латвії, Литви, Польщі та України в зв’язку з епідемічною обстановкою в суміжних країнах.