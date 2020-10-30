В МЗС хочуть встановити справжню причину закриття кордону Білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Причина закриття кордону Білоруссю для українців буде вивчена для відповідного реагування. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.
“Ми зараз консультуємося з Польщею та Литвою для того, щоб відреагувати на нього належним чином, але на жаль це було нічим не спровоковане рішення білоруської сторони. Ми шкодуємо, що вони обрали такий шлях, але це за умови, якщо з’ясується, що реальна причина — це не COVID-19, а велика політика. Ми зараз це питання вивчаємо й будемо відповідно реагувати”, — розповів Кулеба.
Нагадаємо, Білорусь тимчасово обмежує в’їзд окремих категорій громадян з Латвії, Литви, Польщі та України в зв’язку з епідемічною обстановкою в суміжних країнах.