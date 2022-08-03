В Мьянме родился редкий белый слон

Детали

По данным газеты Global New Light of Myanmar, младенец родился в прошлом месяце в западном штате Ракхайн и весит около 80 кг, а его рост составляет около 70 см.

Мать слоненка – 33-летняя Зар Нан Хла – содержится на лесозаготовительном предприятии Мьянмы в штате Ракхайн, сообщает Global New Light.

Исторически сложилось так, что белые слоны считались чрезвычайно благоприятными в культуре Юго-Восточной Азии.

По данным государственных СМИ, в настоящее время шесть белых слонов находятся в неволе в столице Мьянмы Нейпьидо.