В М'янмі народився рідкісний білий слон
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У західній М'янмі народився рідкісний білий слон, передає УНН.
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За даними газети Global New Light of Myanmar, немовля народилося минулого місяця в західному штаті Ракхайн і важить близько 80 кг, а його зріст становить близько 70 см.
Мати слоненяти - 33-річна Зар Нан Хла - утримується на лісозаготівельному підприємстві М'янми в штаті Ракхайн, повідомляє Global New Light.
Історично склалося так, що білі слони вважалися надзвичайно сприятливими в культурі Південно-Східної Азії.
За даними державних ЗМІ, наразі шість білих слонів перебувають у неволі в столиці М'янми Найп'їдо.