В М'янмі народився рідкісний білий слон

Деталі

За даними газети Global New Light of Myanmar, немовля народилося минулого місяця в західному штаті Ракхайн і важить близько 80 кг, а його зріст становить близько 70 см.

Мати слоненяти - 33-річна Зар Нан Хла - утримується на лісозаготівельному підприємстві М'янми в штаті Ракхайн, повідомляє Global New Light.

Історично склалося так, що білі слони вважалися надзвичайно сприятливими в культурі Південно-Східної Азії.

За даними державних ЗМІ, наразі шість білих слонів перебувають у неволі в столиці М'янми Найп'їдо.