Полиция имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко во время брифинга, передает УНН.

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У нас есть уже несколько вексий, основные из них - это общественная, политическая деятельность и личная неприязнь.

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Кроме того, глава МИД Игорь Клименко отметил, что гильза после выстрела злоумышленника в Ирину Фарион найдена, однако не стал раскрывать подробностей относительно калибра

Чиновник также рассказал, что правоохранительные органы продолжают мероприятия по поиску убийцы, среди версий преступления не исключается возможный «российский след».

Ирина Фарион после нападения умерла в больнице