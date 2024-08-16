В МВД напомнили о штрафах за использование поддельного водительского удостоверения, которое мошенники предлагают приобрести через соцсети

Министерство внутренних дел отмечает, что в случае использования поддельных водительских удостоверений, которые могут быть похожими на оригиналы, но не будут отображаться в реестрах, предусмотрены штрафы и другие виды наказания. Об этом УНН пишет с ссылкой на сообщение МВД.

Детали

В МВД отметили, что за подделку документов предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы. Так, за использование заведомо поддельных документов граждане могут получить штраф до 50 необлагаемых минимумов, пробационный надзор на срок до 2 лет или ограничением свободы на тот же срок.

Единственный законный способ получить действующее водительское удостоверение - самостоятельно пройти процедуру получения услуги в сервисном центре МВД - добавили в министерстве.

Напомним

В Министерстве внутренних дел предупредили о случаях продажи поддельных водительских удостоверений от имени работников сервисных центров. Поддельные водительские удостоверения продают в соцсетях и мессенджерах. Они могут быть похожими на оригиналы, но их нет в государственных реестрах и они не отображаются в приложении Дія или в Кабинете водителя.

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