В Минздраве анонсировали интерактивную карту с местами в больницах для больных COVID-19

“Сейчас мы переходим на новый этап планирования и перепрофилирования наших учреждений здравоохранения. Буквально на днях мы вам представляем интерактивную карту, которая будет четко показывать, как происходит, как разворачиваются кровати и перепрофилируются больницы”, — сказал Ляшко.

Он добавил, что в областях останутся по две госпитальных базы, и они будут принимать больных с коронавирусной инфекцией.

“В то же время, мы четко сейчас разработали алгоритм, основанный на сценарии развития вспышки на базе страны Италии. Мы видим, что 80% в Италии все равно будут люди, которые переболеет легкими формами, поэтому по нашему стандарту, по стандарту оказания медицинской помощи, который полностью адаптирован рекомендациям ВОЗ и учитывает лучшие практики Китайской Народной республики и Италии — мы будем предлагать и предоставлять медицинскую помощь в легких случаях амбулаторно, при домашней самоизоляции. При остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации — мы уже четко распланировали, и эту карту будет доведена до диспетчеров, экстренной медицинской помощи, чтобы все понимали куда, случай нужно доставить”, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, эта карта позволит врачам скорой помощи убедиться, что они везут больного коронавирус туда, где есть места.

“Второй сценарий — это переход за пределы отделений, или стационарных отделений, или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированые заведения, то есть, учреждения терапевтического профиля, который будут также принимать больных с тяжелыми проявлениями коронавирусной болезни, для того, чтобы обеспечить им интенсивную терапию”, — добавил Виктор Ляшко.

Он также отметил, что если в стране будет введено чрезвычайное положение — можно будет привлекать частные учреждения здравоохранения, что также расширит возможности оказания медицинской помощи.

Напомним, в случае массового заражения украинцев коронавирусом, в больницах не хватит 12 тысяч инфекционных коек.