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В МОЗ анонсували інтерактивну мапу з місцями в лікарнях для хворих на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. На днях з’явиться інтерактивна мапа, на якій буде відображено всі ліжка у лікарнях, куди можуть доставити хворого на коронавірусну інфекцію. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.

“Зараз ми переходимо на новий етап планування і перепрофілювання наших закладів охорони здоров’я. Буквально на днях ми вам презентуємо інтерактивну мапу, яка буде чітко показувати, як відбувається, як розгортаються ліжка і перепрофільовуються лікарні”, - сказав Віктор Ляшко.

Він додав, що в областях залишаться по дві госпітальних бази, і вони будуть приймати хворих з коронавірусною інфекцією.

“В той же час, ми чітко зараз розробили алгоритм, який базується на сценарії розвитку спалаху на базі країни Італії. Ми бачимо, що 80% в Італії все рівно будуть люди, які перехворіють легкими формами, тому по нашому стандарту, по стандарту надання медичної допомоги, який повністю адаптований з рекомендаціями ВООЗ і враховує найкращі практики Китайської Народної республіки і Італії - ми будемо пропонувати і надавати медичну допомогу в легких випадках амбулаторно, при домашній самоізоляції. При інших 20%, які будуть потребувати госпіталізації - ми вже чітко розпланували, і цю мапу буде доведено до диспетчерів, екстреної медичної допомоги, щоб всі розуміли куди, який випадок потрібно доставити”, - зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, ця мапа дозволить лікарям швидкої допомоги впевнитися, що вони везуть хворого на коронавірус туди, де є місця.

“Другий сценарій - це перехід за межі відділень, або стаціонарних відділень, або інфекційних лікарень, коли ми будемо залучати перепрофільовані заклади, тобто, заклади терапевтичного профілю, які будуть також приймати хворих з тяжкими проявами коронавірусної хвороби, для того, щоб забезпечити їм інтенсивну терапію”, - додав Віктор Ляшко.

Він також зазначив, що якщо в країні буде введений надзвичайний стан - можна буде залучати приватні заклади охорони здоров’я, що також розширить можливості надання медичної допомоги.

Нагадаємо, у випадку масового зараження українців коронавірусом, у лікарнях не вистачить 12 тисяч інфекційних ліжок.

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