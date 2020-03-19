В МОЗ анонсували інтерактивну мапу з місцями в лікарнях для хворих на COVID-19

КИЇВ. 19 березня. УНН. На днях з’явиться інтерактивна мапа, на якій буде відображено всі ліжка у лікарнях, куди можуть доставити хворого на коронавірусну інфекцію. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції, передає кореспондент УНН.