В Москве заметили вертолет с платформой, которую могут использовать для размещения ПВО на крышах

$44.9151.46
ukenru
14:47 • 3342 просмотра
Командующий СБС заявил об ударах по газовой инфраструктуре Крыма и логистике РФ в оккупацииVideo
Эксклюзив
14:00 • 10512 просмотра
21 июня - летнее солнцестояние, один из самых сильных дней года
13:00 • 11677 просмотра
Французский военный эксперт: Украина инновационно превосходит в войне
11:25 • 15522 просмотра
В Лавре продолжаются восстановительные работы после атаки рф, закрыто 70% крыши Успенского собора - МинкультPhoto
10:21 • 19118 просмотра
Генштаб подтвердил поражение задействованного в логистике врага с Крымом моста через Геническую протоку
20 июня, 09:19 • 18652 просмотра
Синоптики прогнозируют жару на следующей неделе, но "до +40 не дойдет"
20 июня, 08:18 • 18916 просмотра
Экс-глава Минкульта получил подозрение из-за схемы выезда за границу на "музыкальные гастроли"
20 июня, 06:53 • 20822 просмотра
Посольство россии во Франции оказалось "под прицелом" Fire PointPhoto
20 июня, 05:44 • 33711 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей
20 июня, 05:25 • 19153 просмотра
В ОП отреагировали на лишение Навроцким Зеленского ордена Белого Орла - заявление БудановаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
45%
755мм
Популярные новости
Трамп анонсировал еще одну поездку в Китай20 июня, 05:55 • 8670 просмотра
Грузовой поезд упал с моста в ГерманииPhoto20 июня, 06:02 • 11874 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 20500 просмотра
Посол Украины в Польше возвращает польскую награду20 июня, 07:24 • 7772 просмотра
Уже четвертый украинский чиновник отказывается от польской награды12:25 • 6588 просмотра
публикации
Лилии на клумбе: когда сажать, чем подкармливать и как уберечь от вредителейPhoto14:15 • 5406 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей20 июня, 05:44 • 33714 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня19 июня, 16:47 • 42693 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 46063 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19 июня, 13:24 • 51406 просмотра
Актуальные люди
Музыкант
Лионель Месси
Радослав Сикорский
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Крым
Польша
Государственная граница Украины
Скадовск
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto14:32 • 2644 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 20574 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 40551 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 53001 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 61438 просмотра
Актуальное
Нефть
Футбол
Фильм
Сериал
Техника

В Москве заметили вертолет с платформой, которую могут использовать для размещения ПВО на крышах

Киев • УНН

 • 128 просмотра

В Москве зафиксировали вертолет с подвешенной платформой, которую используют для размещения ПВО на крышах. Ранее похожие конструкции устанавливали на жилом комплексе в Чертаново.

В Москве заметили вертолет с платформой, которую могут использовать для размещения ПВО на крышах

В Москве зафиксировали вертолет с подвешенной на тросах платформой, которую, вероятно, используют для установки комплексов противовоздушной обороны на крышах многоэтажных зданий. Соответствующее видео обнародовал проект ASTRA, пишет УНН.

Детали

По данным издания, кадры были сняты в районе Вешняки на востоке российской столицы. На видео видно, как вертолет пролетает рядом с высотным домом на Вешняковской улице и движется в направлении центра Москвы.

В столице РФ ранее уже фиксировали установку похожих конструкций

По информации ASTRA, это уже не первый подобный случай. Ранее очевидцы сняли процесс установки похожей платформы на крыше жилого комплекса "Авеню 77" в районе Чертаново, который считается одним из самых высоких зданий района.

Местный телеграм-канал, опубликовавший видео монтажа, удалил пост через несколько минут после публикации. В комментариях пользователи предполагали, что конструкция может быть связана с размещением военных объектов, в частности средств противовоздушной обороны.

Официального подтверждения назначения платформ или их связи с системами ПВО российские власти на данный момент не предоставляли.

Украина атаковала один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ за 2000 километров от границы - СМИ20.06.26, 18:08 • 838 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира