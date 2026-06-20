В Москве заметили вертолет с платформой, которую могут использовать для размещения ПВО на крышах

В Москве зафиксировали вертолет с подвешенной на тросах платформой, которую, вероятно, используют для установки комплексов противовоздушной обороны на крышах многоэтажных зданий. Соответствующее видео обнародовал проект ASTRA, пишет УНН.

Детали

По данным издания, кадры были сняты в районе Вешняки на востоке российской столицы. На видео видно, как вертолет пролетает рядом с высотным домом на Вешняковской улице и движется в направлении центра Москвы.

В столице РФ ранее уже фиксировали установку похожих конструкций

По информации ASTRA, это уже не первый подобный случай. Ранее очевидцы сняли процесс установки похожей платформы на крыше жилого комплекса "Авеню 77" в районе Чертаново, который считается одним из самых высоких зданий района.

Местный телеграм-канал, опубликовавший видео монтажа, удалил пост через несколько минут после публикации. В комментариях пользователи предполагали, что конструкция может быть связана с размещением военных объектов, в частности средств противовоздушной обороны.

Официального подтверждения назначения платформ или их связи с системами ПВО российские власти на данный момент не предоставляли.

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